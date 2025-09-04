Un municipal usó 1.116 metros de caños, máquinas y empleados del Estado para una obra propia, le pedirán 5 años de cárcel Según la acusación Facundo Nievas (35) se aprovechó de su exfunción como capataz general en la comuna de Angaco, para instalar el servicio de agua potable un loteo suyo.

Según el Código Penal, el delito de peculado lo comete ‘el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo’. También ‘el que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública’. Para esas conductas delictivas, la ley penal establece penas de entre 2 y 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

Y tanto el fiscal, Sebastián Gómez, como la ayudante fiscal, Agostina Pérez (UFI de Delitos Especiales) están convencidos de que ambos supuestos delictivos fueron perpetrados por un empleado de la municipalidad de Angaco, Facundo Nievas (35) cuando se aprovechó de su función como capataz general (lo fue entre el 12 de diciembre y el 10 de diciembre de 2023) en el área de obras públicas, para utilizar la mano de obra de dos empleados municiples más la del chofer de la máquina retroexcavadora de la comuna y 1.116 metros de caños, para conectarse al servicio de agua potable (la mayoría de 7,5 centímetros de diámetro) en un parcelamiento propio (el ‘Loteo Nievas’).

Según la acusación, Nievas no contaba con ninguna autorización para conectarse al servicio de agua potable en el que incluso usó caños mayores al diámetro de la red general. Y mucho menos tenía la venia para emplear materiales, máquinas y mano de obra del municipio en provecho propio.

Tres de las conexiones de agua iban a parar al lote del imputado Nievas, donde tenía un tanque de 7.500 litros.

En los próximos días, Fiscalía le pedirá al juez, Federico Rodríguez, que cierre la investigación y pase el caso a juicio, instancia en la que buscará que Nievas sea condenado a 5 años de prisión efectiva por peculado.

La investigación se inició tras la denuncia del titular de Obras y Servicios Públicos de Angaco, luego de que un vecino pusiera una queja ante el Concejo Deliberante por la falta de presión y otros problemas que empezaron a tener desde el momento en que Nievas empezó a vender sus lotes en el callejón Nievas y el cruce con 21 de Febrero, en Angaco.

Las anomalías fueron constatadas por las propias autoridades municipales. Con el servicio de una escribana, confirmaron que la máquina usada para el zanjeo de unos 500 metros era de la comuna, también los caños y los empleados, quienes aportaron un dato clave: todos dijeron que Nievas les pidió hacer las zanjas y el empalme de los caños de manera ‘urgente’, entre el 29 y el 30 de mayo de 2023.

En la audiencia venidera, Nievas podrá aportar las pruebas que considere necesarias para defenderse en un juicio. U optar por admitir el delito en un juicio su responsabilidad y aceptar un castigo, cuya consecuencia más grave será dejar de ser empleado público.