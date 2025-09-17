Un nene de 12 años con autismo murió tras ser atacado por un caimán: detuvieron a su mamá La familia de Bryan Vásquez denunció su desaparición el 14 de agosto en Nueva Orleans. Una semana después, encontraron su cuerpo en una laguna con graves traumatismos.

El hallazgo del cuerpo de Bryan Vásquez, de 12 años, conmocionó a todo Estados Unidos el martes 26 de agosto. El nene fue encontrado muerto en una laguna con graves lesiones causadas por un caimán. Ahora la justicia investiga a su madre por negligencia.

Bryan, que tenía trastorno del espectro autista (TEA), desapareció en la mañana del 14 de agosto. El Departamento de Policía de Nueva Orleans comunicó a la prensa que el nene, supuestamente, había escapado de su habitación.

Según Univisión, el menor fue captado por la cámara del timbre de una casa alrededor de las 5 de la mañana de ese día. Usaba solo un pañal y caminaba solo por la calle.

El niño de 12 años tenía Trastorno del Espectro Autista (TEA). (Foto: gentileza Nola.com)

Una semana después, el menor fue encontrado sin vida en una laguna en el barrio Michoud de Nueva Orleans. La vocera de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, informó que Bryan Vásquez se ahogó después de sufrir un traumatismo contundente causado por un caimán.

Hilda Vásquez, la madre del niño, permanecerá encarcelada sin derecho a fianza después de presentarte ante el Tribunal de Magistrados de la Parroquia de Orleans, luego de ser acusada por cargos de “crueldad en segundo grado hacia menores y homicidio por negligencia”, señala el portal The Advocate.

Una investigación del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana (DCFS) reveló que Vásquez y su hijo menor, de tres, habían dado positivo por cocaína a principios de este año. Al momento del arresto, la policía de Nueva Orleans “citó un patrón de abuso y una crianza fallida a lo largo de la costa vida de Bryan”, señala The Advocate.

La desaparición de Bryan desató un gran revuelo entre los habitantes del barrio Michoud, quienes denunciaron que hubo grandes demoras en el impulso de una investigación. WDSU señaló que la policía recibió una llamada al 911 sobre la ausencia del menor y que pasaron horas antes de que intervinieran oficialmente.