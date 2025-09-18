Un nene de 7 años murió en un cumpleaños: en 5 días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita en Córdoba Thian Toledo se sentó de manera repentina en una silla y perdió el conocimiento. Además, un adolescente de 15 años perdió la vida mientras jugaba al truco en la escuela. Y otro dos se descompensaron mientras realizaban gimnasia y deportes

La trágica serie de cuatro muertes súbitas de menores, en apenas cinco días, generó un profundo dolor e inquietud en la provincia de Córdoba. El caso más preocupante ocurrió en la comunidad escolar de Capilla de los Remedios tras la repentina muerte de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en el departamento Río Tercero.

El lamentable hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 20 horas, mientras el menor jugaba con sus amigos. Según el relato de su madre, el nene se sentó de manera repentina en una silla y, acto seguido, perdió el conocimiento.

La familia insistió en que el niño no presentaba antecedentes médicos que pudieran anticipar un desenlace de este tipo y, según la familia del menor fallecido, la ambulancia demoró en llegar al lugar.

El traslado de Thian al hospital local se realizó cuando ya presentaba signos vitales muy débiles, según informó la Policía. Una vez en el centro de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo de Thian fue sometido a una autopsia y se aguardan los resultados oficiales para determinar la causa exacta de la muerte.

El caso más reciente involucró a Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que falleció tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. Lautaro, quien se desempeñaba como arquero en el Club Atlético All Boys del barrio Rosedal, se desmayó de manera repentina, lo que provocó alarma entre sus amigos y docentes.

El joven fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable. Fuentes médicas confirmaron que el menor se mantuvo en estado vegetativo hasta el momento de su muerte.

El coordinador de fútbol, Gabriel Peralta, recordó que el domingo previo al trágico desenlace, lo vio durante un partido en la cancha de Juvenil de barrio Comercial. “Lo vimos bien, estaba bien, no presentaba ningún problema. Cuando terminó el partido lo abracé, le dije que había tenido un muy buen partido, nos abrazamos sin saber que iba a ser el último abrazo que le iba a dar”, expresó en diálogo con el programa Arriba Córdoba. También señaló que el joven formaba parte del club desde hacía tres años y que todos los jugadores se someten a revisaciones médicas periódicas: “Tratamos de hacerlo con ellos porque sé que lo hacen bien”, aseguró.

MIRA TAMBIÉN Cómo actuaba la banda de los falsos bomberos: se sacaban selfies en los incendios y pedían donaciones

El fallecimiento del joven se sumó a otros dos casos recientes en la provincia. Uno de ellos sucedió en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores. El joven de 13 años, que se encontraba practicando fútbol con sus compañeros, sufrió lo que sería un episodio de muerte súbita. El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la Avenida Concejal Felipe Belardinelli, generando profunda conmoción en toda la comunidad.

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al hospital de niños. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento, dejando un profundo dolor en su familia, amigos y entorno deportivo.

El origen de esta nefasta seguidilla tuvo lugar en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, en donde otro adolescente de la misma edad que la víctima anterior sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

El hecho tuvo lugar cerca de las 13.45, en una plaza. Allí, el joven estaba en plena actividad física hasta que se descompensó, según la versión de una docente que se encontraba en el lugar. El medio local La Nueva Mañana afirmó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla, en Villa Carlos Paz. Y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y determinaron que la causa fue muerte súbita. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes vinculadas al caso informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.