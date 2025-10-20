Una adolescente de 13 años jugaba con un arma y se disparó por accidente en la cabeza La menor está grave. La Policía investiga cómo sucedió.

Una situación dramática conmocionó este fin de semana al barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba, donde una menor de 13 años terminó internada grave después de haberse disparado en la cabeza mientras jugaba con un arma de fuego.

El hecho se conoció este domingo por la tarde, cuando la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz.

Después, por la gravedad del cuadro, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde quedó internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

La Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la nena. De acuerdo con las primeras versiones, la chica habría estado manipulando el arma cuando se produjo el disparo.

Con la investigación abierta, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes.Por el momento, no se confirmó si esa fue el arma usada en el hecho.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a El Doce, por estas horas intentan determinar en qué circunstancias ocurrió el disparo y si hubo participación de terceros.

Hasta el momento, el caso está en plena investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Otro caso en Santa Fe

El caso de Córdoba se sumó a otro similar que tuvo lugar el miércoles pasado en Santa Fe, cuando un chico de 4 años resultó herido de bala en una pierna tras manipular un arma de fuego dentro de la casa familiar. El hecho tuvo lugar en el barrio Coronel Dorrego, en el norte de la ciudad.

MIRA TAMBIÉN Prisión preventiva para el octavo sospechoso por el asesinato de Emir Barboza

Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado en primer lugar al Hospital Iturraspe y actualmente está siendo atendido en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado en observación.

Estos episodios volvieron a poner en foco la problemática del acceso a armas de fuego en los hogares y la importancia de la prevención para evitar tragedias.