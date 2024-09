Una amiga lo denunció por abuso en un after, pero para la Justicia se trató de una relación consentida Fiscalía no encontró pruebas para avanzar en la investigación.

F. G., acusado de violar a una amiga en un after, fue absuelto debido a la falta de pruebas que respaldaran las sospechas. La fiscalía solicitó su absolución ya que no hubo violencia ni uso de la fuerza, y el consentimiento era el tema en juego. El fiscal Mario Panetta y Verónica Recio consideraron que no había evidencia clara y material, solo informes psicológicos, por lo que pidieron su liberación de culpa y cargo.

El juez de Garantías, Sergio López Martí, dictó la sentencia absolutoria en su favor. La defensa de García, liderada por Hernán Pascual, sostuvo su inocencia y afirmó que se trató de un acto sexual consentido. Pascual también indicó que el relato de la denunciante era ficticio y motivado por su relación sentimental.

Aunque G. sufrió un mal momento y perjuicio, su defensa no iniciará acciones legales contra la denunciante, L. C., con el fin de dejar la situación en el olvido.

El caso comenzó cuando la presunta víctima y sus amigas se encontraron con García en un boliche y decidieron continuar la fiesta en su casa. Sin embargo, la situación se complicó cuando la denunciante salió llorando y acusó a García de violación. Aunque las amigas de la chica reaccionaron con bronca y destrozaron la luneta del automóvil de García, no se pudo demostrar que los hechos ocurrieron como relató la denunciante.