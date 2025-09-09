Una familia, en ruinas por un incendio en su vivienda: “Hemos perdido todo” El fuego arrasó con la vivienda y las pertenencias de una pareja y sus dos hijos. Sospechan que pudo tratarse de un cortocircuito. Cómo ayudar a la familia.

Una familia de Chimbas quedó con lo puesto después de que un incendio destruyera por completo su casa en la Villa Obrera. El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30 de este lunes y, afortunadamente, no había nadie en el interior cuando comenzaron las llamas.

En la vivienda residen Alejandra Castro (36) y Ricardo Miranda (41), junto a sus hijos Bautista (15) y Sofía (11). Según contó Castro, el fuego se desató en cuestión de minutos: “Se sintió una explosión, dijo mi suegra, y cuando fue a ver estaba todo en llamas”, relató aún conmocionada.

El departamento incendiado está construido en el fondo de la casa de la suegra de la mujer. Ella explicó que minutos antes habían salido: “Hacía 10 minutos habíamos salido a echar gas. Mi suegra nos llamó y nos dijo que se nos había quemado todo”.

Aunque todavía no están los resultados de los peritajes oficiales, la familia sospecha que el origen pudo haber sido un cortocircuito: “No sabemos bien la causa, hemos perdido todo. Puede haber sido un cortocircuito, intencional no”.

Miranda trabaja como taxista, mientras que Castro viaja a Chile para traer mercadería que luego vende en San Juan. El incendio no solo consumió la casa sino también todo ese stock de trabajo: aparatos electrónicos, celulares, ropa y artículos de bazar.

“Hemos perdido todo”, lamentó la mujer.

Cómo ayudar a la familia

El número de Gabriela es 2646228812 .

. Alias para transferir: Gabriela.479 (a nombre de Gabriela Gisel Selva)