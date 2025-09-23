Una historia de pobreza y marginalidad marcó a la familia de esa nena a la que todos querían en el asentamiento En el precario barrio Callejón Ruperto Martínez, en La Chimbera, estaban hoy todos conmocionados por la muerte de la nena. Sus padres habían venido de Mendoza, él cayó preso y, al parecer, ella vendía drogas para subsistir.

Qué trajo a Danisa Aveiro (24) y a su pareja Cristian Jesús Latorre (está preso en el Penal) hasta ese precario monoambiente de block de unos 8 metros por 3, que usurparon en el humilde asentamiento Callejón Ruperto Martínez, en La Chimbera, 25 de Mayo?. ¿Para huir de la probreza, por problemas con la venta de drogas en la vecina provincia?. Quizá un combo de ambas situaciones, que, de todos modos, no los abandonaron. Porque en esa casa usurpada no tenían electricidad y uno de sus vecinos, también mendocino, los conectó clandestinamente hasta que, días atrás, decidió sacarles el cable. Entonces Danisa Aveiro recurrió a las velas y por eso una de sus vecinas decidió prestarle su linterna.

Hasta ahora, para los pesquisas que dirige el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal, Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales), todo parece indicar que el incendio pudo ocasionarlo una vela, porque eso mencionó la joven antes de caer desvanecida (esta internada en grave estado). Pero los investigadores, no descartan ninguna otra hipótesis.

Que la joven se dedicara a vender drogas como fuente de ingresos para mantener a sus dos hijos, la nena de 7 años que falleció en el incendio, y un varón de 1 año, fue el comentario recurrente entre los vecinos consultados por este diario. La joven tenía un plan de ayuda estatal, pero todo indica que eso tampoco alcanzaba.

This browser does not support the video element.

Tal eran los días de pobreza que pasaba Aveiro con sus hijos -dijeron- que muchos vecinos se hacían lugar en medio de sus propias necesidades para aportar algo de alimento para la nena.

‘Ella era un amor, flaquita, se abrazaba con todos acá, a todos les decía tíos o abuelos, era un amor. Pobrecita, si no iba a la escuela no comía, por eso nosotros la ayudábamos dándole algo para que se alimente’, se conmovió una de las vecinas, al borde de las lágrimas.

Que Denisa Aveiro se las arreglara sola, fue consecuencia de las dos detenciones que atravesó su marido. Habían llegado un año atrás de Mendoza, pero cayó preso en San Juan, recuperó su libertad y regresó a su provincia con su familia. Luego regresó, pero en diciembre pasado volvió a ser detenido en San Juan, por problemas con la ley de drogas. Y la joven otra vez regresó, para quedarse.

Fue ahí que policías de Drogas Ilegales y de la Federal, detectaron que ingresaba drogas al Penal de Chimbas. Y el rastrillaje telefónico que hicieron a partir de esa revelación, cuajó en una investigación que sirvió para capturar a otras 9 personas (cinco de ellos presos, igual que la pareja de Aveiro), por la presunta venta de drogas a otros presos, comercio ilegal que les habría dejado ganancias de casi 600 millones de pesos, dijeron fuentes judiciales.