Una nueva tragedia sacudió las rutas sanjuaninas este jueves por la tarde. Un brutal accidente de tránsito dejó como saldo una mujer fallecida y varios heridos, entre ellos un efectivo policial y su familia, en la zona de Villicum, en el departamento Albardón.
El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando dos vehículos, un Volkswagen Gol Trend blanco y una Ford EcoSport gris, impactaron violentamente y terminaron dados vuelta sobre la calzada. El escenario fue impactante: ambos rodados quedaron con severos daños materiales y volcados, lo que generó conmoción en los testigos del hecho.
Fuentes policiales confirmaron que una mujer falleció en el acto, producto del fuerte impacto. En tanto, otras personas resultaron heridas y fueron asistidas por personal de emergencias que trabajó en el lugar. Entre los lesionados se encontraba un policía y su familia, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson para una atención médica más completa.
En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos, personal policial, ambulancias y agentes de Tránsito, quienes se encargaron de rescatar a los ocupantes, ordenar la circulación vehicular y realizar las primeras pericias para establece.