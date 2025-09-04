Una mujer murió y varios heridos tras violento choque en Villicum El siniestro ocurrió durante la siesta de este jueves en el departamento Albardón. Dos vehículos volcaron tras colisionar violentamente. Entre los heridos hay un policía y su familia.

Una nueva tragedia sacudió las rutas sanjuaninas este jueves por la tarde. Un brutal accidente de tránsito dejó como saldo una mujer fallecida y varios heridos, entre ellos un efectivo policial y su familia, en la zona de Villicum, en el departamento Albardón.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando dos vehículos, un Volkswagen Gol Trend blanco y una Ford EcoSport gris, impactaron violentamente y terminaron dados vuelta sobre la calzada. El escenario fue impactante: ambos rodados quedaron con severos daños materiales y volcados, lo que generó conmoción en los testigos del hecho.

Fuentes policiales confirmaron que una mujer falleció en el acto, producto del fuerte impacto. En tanto, otras personas resultaron heridas y fueron asistidas por personal de emergencias que trabajó en el lugar. Entre los lesionados se encontraba un policía y su familia, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson para una atención médica más completa.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos, personal policial, ambulancias y agentes de Tránsito, quienes se encargaron de rescatar a los ocupantes, ordenar la circulación vehicular y realizar las primeras pericias para establece.

Noticia en desarrollo