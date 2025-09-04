Asesinó a su expareja delante de su hermano y de su hijo de 10 meses y se quitó la vida Ocurrió en Michigan, Estados Unidos. El hermano de la víctima describió cómo fue el terrible momento.

Una mujer fue asesinada por su expareja delante de su hermano y de su hijo de 10 meses. Después de cometer el crimen, el asesino se quitó la vida. Su hermano, que fue testigo del hecho, describió cómo pasó todo y una prima de la víctima recordó el traumático momento en el que la familia tuvo que limpiar la sangre del suelo.

El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto en un complejo de viviendas ubicado en Michigan, Estados Unidos. Según indicó el Departamento de Policía de Hamtramck en un comunicado, recibieron un llamado por un tiroteo en el que dos personas habían resultado heridas. Al llegar, constataron que estaban muertas.

Brianna, de 24 años, fue asesinada por su expareja en medio de una discusión: “Ella estaba gritando y luego lo vi dispararle en la cara”, dijo su hermano, Donald Frame, en una entrevista con el canal de televisión WDIV. Él fue testigo directo del crimen, que ocurrió en la casa de sus padres. La primera reacción del joven fue ir en busca de ayuda: “Fui a buscar a mi padre y le dije que le habían disparado”.

“Mi hermana solo tenía 24 años. Tenía toda su vida por delante. Ella estaba deseando que su hija caminara y que sea su primer cumpleaños. Él simplemente nos la quitó”, lamentó Donald.

Por su parte, la prima de Brianna, Alicia Lepkowski, destacó que era una mamá ejemplar: “Ella era una buena madre. Todavía hay paquetes llegando a la casa que ordenó, cosas para su bebé”, relató y lamentó: “Es triste para el bebé porque tiene que crecer sin padres porque él era muy egoísta”.

A su vez, aseguró que el tiroteo fue traumático para toda su familia: “Nadie debería tener que volver a su casa y limpiar la sangre de un miembro de la familia del suelo”, exclamó.

Por último, Alicia dijo que que la muerte de Brianna deja en evidencia que las situaciones de violencia de género deben tomarse en serio. “Estoy orando por cada mujer que está pasando por violencia doméstica”, concluyó.