Una mujer pidió licencia en el trabajo para ir a un turno médico y desapareció Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, es intensamente buscada desde hace casi dos semanas. Hasta el momento, no hay pistas firmes sobre su paradero. Encontraron su casa desordenada.

Azul Mía Natasha Semeñenko cumplió 49 años el jueves 25 de septiembre. Pidió licencia en el trabajo para poder festejar y desde ese momento, su paradero es una incógnita. Todavía no hay ninguna hipótesis firme y crece la preocupación en Neuquén.

La empleada estatal fue vista por sus compañeras por última vez el miércoles 24, entre las 15 y las 15.30, cuando terminó su jornada laboral. El jueves, además de ser su cumpleaños, tenía un turno médico, al cual asistió y ese fue su último movimiento.

El misterio empezó el viernes 26, cuando también tenía otra consulta con el doctor y no fue, pero tampoco se presentó en el trabajo. “La llamábamos y no atendía. Es un comportamiento raro. Ella no falta y es muy responsable, contó Juliana Calvo, compañera de Semeñenko, en diálogo con TN.

En medio de la incertidumbre, realizaron una denuncia en la comisaría 16 del barrio San Lorenzo. Los policías fueron hasta su casa -a la que se había mudado hace tan solo dos meses- y encontraron un escenario preocupante: la puerta estaba cerrada con llave, las hornallas de la cocina estaban encendidas -por el calor se presume que llevaban varios días así-, había desorden y sus gatos habían quedado solos.

Los animales quedaron al cuidado de una vecina, según contó su compañera de trabajo. En este sentido, aseguró que tampoco se detectaron movimientos bancarios en las cuentas de Semeñenko ni hay registros en cámaras de seguridad, ya que en la zona no hay dispositivos instalados.

El relato de dos vecinas

Las mujeres aseguraron haberla visto en la noche del sábado, vestida con un pantalón blanco ajustado, sweater negro tipo pupera, tacos y una cartera marrón. Sin embargo, no existen imágenes que permitan confirmar esos testimonios.

Las compañeras de trabajo se organizaron y fueron a colocar panfletos puerta por puerta en el barrio. “Los vecinos colaboraron un montón”, destacó Calvo.

“Azul es muy reservada con su vida personal, pero si algo le pasaba, nos lo hubiera dicho. Llegaba al trabajo y no notábamos nada raro en ella”, recordó sobre los días previos a la desaparición.

Los datos de Azul Semeñenko

La mujer trans mide 1,73 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y en los días previos a su desaparición se tiñó de rojo el pelo. Sus compañeras la describen como una persona “alegre, excéntrica, que siempre saludaba y llamaba la atención por su energía”.

La familia, junto a compañeras y organizaciones, espera novedades de la investigación y acompaña los rastrillajes que lleva adelante la Policía.

La búsqueda quedó a cargo de la Comisaría 2°, informaron fuentes de la causa a TN. Hasta el momento, no surgieron pistas firmes sobre su paradero.