Una noche de alcohol y drogas, terminó con un sujeto condenado a más de 3 años de prisión por golpear a una chica El hecho se produjo en la madrugada del 2 de octubre pasado en un consorcio céntrico. El sujeto tenía una condena condicional por otro hecho, por eso ahora pasará al Penal.

Una juntada entre amigos, con mujeres, drogas y alcohol, terminó con una denuncia por violencia de género y un sujeto identificado como Carlos Rodrigo Quiroga Barrionuevo condenado por el delito de lesiones leves pero teniendo que cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincia, teniendo en cuenta que contaba con una condena condicional.

El hecho ocurrió el pasado 21 de octubre de 2024 en un departamento del edificio Natania de Capital, propiedad de Quiroga Barrionuevo. La víctima, P.A.J.J., de 20 años llegó cerca de las 2 de la madrugada junto a dos amigas más, el imputado y un amigo de él. Allí, los jóvenes estuvieron escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes (cocaína y marihuana).

Cerca de las 6 de la mañana, las dos amigas de la denunciante se retiraron, una hora después se retiró el otro hombre y quedó en el departamento Quiroga Barrionuevo y P.A.J.J. Cerca de las 9 de la mañana, la víctima le dijo a Quiroga Barrionuevo que se quería ir, pero el sujeto le dijo que no se fuera. La mujer le pidió que le abriera la puerta del edificio. La chica salió, bajó por el ascensor, pero no podía salir del edificio ya que el imputado no le abría la puerta. Por esta razón, la víctima se dirigió nuevamente al ascensor para subir al departamento y decirle al imputado que abra, pero en ese mismo momento, la joven se desmayó en el ascensor, perdiendo el conocimiento y quedando totalmente inconsciente.

Una vecina del edificio la vio tirada en el suelo y le dijo al encargado del edificio. El empleado le dijo a Quiroga Barrionuevo que baje a ayudar a la joven que había estado con él. El sujeto fue a buscar a la chica, la llevó nuevamente al departamento, llamó a su amigo y a otra amiga para que lo ayuden con la chica. Estos últimos, al llegar se encontraron la víctima inconsciente y toda lesionada, con varios golpes en su cara y en su cuerpo. Por tal razón, llamaron al 911, y Barrionuevo, al ver que habían llamado a la policía, se dio a la fuga.

Luego llegó un móvil policial y una ambulancia, quienes procedieron a brindarle asistencia médica a la damnificada, quien logró recuperarse recién en horas de la tarde de ese día. Y a raíz de cantidad de lesiones que tenía, al día siguiente se presentó en la UFI CAVIG a radicar la denuncia.

Una vez que esta Unidad Fiscal tomó conocimiento del hecho, y atento que el imputado contaba con antecedentes penales, una condena por infracción a la Ley 23,737 (Ley de Estupefacientes), dispuesta por el Juzgado Federal de San Juan, se procedió a la detención de Barrionuevo.

Este miércoles el sujeto se presentó en juicio abreviado y aceptó la pena de 2 meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves en perjuicio de P.A.J.J pero teniendo en cuenta que contaba con una pena de 3 años de prisión condicional impuesta el 24 de Octubre de 2024, deberá cumplir la pena única de 3 años y 2 meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas.