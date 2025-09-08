VIDEO: así chocó un motociclista contra un camión en un callejón de Santa Lucía El conductor de la moto debió ser hospitalizado.

En la tarde de este lunes se registró un siniestro vial en Santa Lucía que dejó como saldo a un motociclista hospitalizado, aunque sin heridas de gravedad según las primeras evaluaciones médicas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:10 en Callejón Herrera, a metros al sur de la Ruta Nacional 20, cuando un camión Scania con acoplado, conducido por Enrique González, de 50 años, ingresaba al predio de la empresa American Trans SRL. En ese momento, por causas que aún se investigan, fue impactado en su costado izquierdo por una motocicleta Gilera 110 cc, color azul, que circulaba en la misma dirección y era guiada por Franco Alé, de 21 años.

Producto del choque, el motociclista refirió fuertes dolores en sus manos y fue trasladado en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó bajo observación médica. En principio, no presentaba lesiones de gravedad.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales.

