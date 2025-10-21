VIDEO: un presunto asesino llegó a Tribunales en taxi El principal sospechoso del crimen de “El Colo” Díaz se presentó este martes en Tribunales y sorprendió a todos al llegar en taxi. Vestía una campera de la U de Chile y lo acompañó su abogada, la mediática Filomena Noriega.

La mañana de este martes dejó una escena insólita en los Tribunales de San Juan. En medio del hermetismo que rodea al caso por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica, el principal sospechoso, Jonathan Lucero, se presentó ante la Justicia… llegando en taxi.

El joven de 29 años, apuntado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Díaz el viernes pasado en Villa San Patricio, descendió del vehículo por la puerta trasera, cubierto con una capucha que le tapaba el rostro y vistiendo una campera azul de la Universidad de Chile. En el video, que rápidamente se viralizó, se lo ve bajando con paso rápido y sin mirar hacia los costados.

Instantes antes había bajado del mismo auto su abogada, la siempre polémica defensora María Filomena Noriega, quien lo acompañó hasta el ingreso principal del edificio judicial. La letrada ya había anticipado que su cliente se entregaría “por sus propios medios”, aunque pocos esperaban que lo hiciera en un taxi común y corriente.

El gesto no pasó inadvertido para nadie. Algunos empleados judiciales y transeúntes que se encontraban en el lugar quedaron sorprendidos al ver al presunto homicida llegar de esa manera, sin custodia policial ni operativo especial. “Fue todo muy tranquilo, bajó del taxi y entró directo, como si nada”, contó uno de los testigos.

Lucero quedó a disposición de la UFI de Delitos Especiales, que lo investiga por el asesinato de “El Colo” Díaz, ocurrido a balazos en una calle interna del barrio chimbero. Desde el momento del crimen, había permanecido prófugo y era intensamente buscado por la Policía, hasta que este martes decidió entregarse.