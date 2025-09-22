[VIDEO] Volcó un camión con carne y la policía tiró balas de goma para dispersar a quienes querían robar la mercadería Se montó un operativo para evitar que la gente se acerque.

Un camión frigorífico cargado con carne volcó en un puente en Mendoza y los vecinos intentaron llevarse la mercadería, pero la Policía evitó el saqueo con balas de goma y gases lacrimógenos.

Tras caer al vacío, el chofer quedó atrapado en la cabina, pero fue rescatado por personal de Defensa Civil.

En tanto, la Prefectura realizó un operativo en la zona, para evitar que las personas lleguen hasta el camión y para retirar la carne que quedó tirada en el piso. La calle Cañadita Alegre permaneció cortada toda la tarde.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía, en el acceso principal de Guaymallén, sobre la Ruta 7. Allí, según testigos, chocó una camioneta utilitaria que llevaba helado contra un camión frigorífico que transportaba carne.

Por el impacto, el camión cayó del puente de unos cinco metros de altura. La cabina quedó totalmente destruida y el acoplado volcado sobre la calle.

En ese momento, los vecinos que pasaban por el lugar se acercaron e intentaron cortar la carne para llevársela, pero a los pocos minutos llegaron efectivos de la policía para controlar la situación.

Tanto el chofer del camión como uno de los ocupantes del utilitario están con heridas leves y tuvieron que ser trasladados al hospital. Al cierre de esta nota, se encuentran fuera de peligro.