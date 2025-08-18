Tres ladrones robaron 8.000 dólares en pasas listas para ser exportadas El ataque ocurrió en un frigorífico de 9 de Julio. Las cámaras de seguridad registraron la maniobra.

Un duro golpe sufrió un empresario de 9 de Julio, cuando tres delincuentes ingresaron a su frigorífico y se llevaron mercadería valuada en 8.000 dólares. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, que muestran cómo los ladrones cargaron las cajas de a una durante varios minutos.

El robo ocurrió cerca de las 23 del domingo en el establecimiento de un hombre de apellido Del Carril, quien había guardado allí 400 cajas de 10 kilos cada una de pasas de uva flame de primera calidad, listas para ser exportadas.

Según la denuncia, los delincuentes forzaron la puerta trasera del galpón, rompiendo bisagras y cerraduras, para poder ingresar sin ser vistos. Una vez adentro, se tomaron el tiempo de sacar las cajas una por una hasta completar el cargamento.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría de 9 de Julio, desde donde se inició la investigación. La policía trabaja con las filmaciones que muestran con claridad la secuencia delictiva y la cantidad de personas involucradas.

LOS VIDEOS