[VIDEOS] Robo en el kiosco del Hospital Rawson: boquete, medio millón en pérdidas y un sospechoso en la mira Un delincuente ingresó al local por la parte trasera, a plena madrugada del sábado. Se llevó cigarrillos, mercadería y dinero en efectivo. La Policía ya tiene identificado dónde se refugió.

En plena madrugada y en uno de los lugares más transitados de la Capital, un kiosco ubicado en el patio interno del Hospital Guillermo Rawson fue blanco de un robo que dejó pérdidas por alrededor de medio millón de pesos.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del sábado 6 de septiembre, cuando un malviviente ingresó al local tras abrir un boquete en la parte trasera. Una vez adentro, cargó con la recaudación, una importante cantidad de cigarrillos y otra mercadería de valor.

Fuentes policiales señalaron que, tras revisar las cámaras y el movimiento en la zona, se pudo establecer que el sospechoso habría buscado refugio en el viejo hotel abandonado de calle Rawson, justo frente al hospital. Ese dato abrió una nueva línea de investigación.

La magnitud del golpe causó sorpresa entre los trabajadores del centro de salud, que destacaron la vulnerabilidad del lugar pese a estar en un predio con circulación permanente. Mientras tanto, efectivos de la jurisdicción trabajan para dar con el autor y recuperar lo sustraído.

LOS VIDEOS DEL ATAQUE

