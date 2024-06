Violento robo piraña en plena tarde en una concurrida zona de Capital: el encendido reclamo del padre de la víctima Un chico 18 años fue abordado por un grupo que lo golpeó y se llevó una costosa bicicleta.

Un violento robo piraña se produjo en una zona muy transitada de Capital, cuando un chico de 18 años fue interceptado por una banda de 7 personas que lo golpeó para quitarle la bicicleta en la que transitaba. Este jueves entre las 18 y las 19 en Av. Córdoba antes de Paula Albarracín de Sarmiento, el joven circulaba en su bicicleta junto a dos compañeros de colegio, cuando fueron abordados violentamente por un grupo de personas jóvenes que le pegaron en la cara al adolescente para llevarse la bicicleta de competición en la que circulaba, según consta en la carta que hizo pública el padre del afectado, Andrés Alejandro Figueroa Milla.

Figueroa aseguró que su hijo fue ayudado por los vecinos, que llamaron a la policía, que acudió al lugar inmediatamente.

“Me tomo el trabajo de hacer público este caso ya que considero que no es un hecho menor o habitual, eso que vemos por televisión y nos horrorizamos que solo sucede en provincia de Buenos Aires, el robo bajo la metodología piraña como lo llaman los medios nacionales, llegó a San Juan”, escribió el hombre quien ayer su hijo y sus dos compañeros “fueron perseguidos por esta banda de delincuentes a plena luz del día, dispuestos a lesionar un adolescente para quitarle su bicicleta de competición”.

El hombre compartió que el año pasado también había sufrido el robo de la bicicleta en calle Salta pasando 25 de Mayo, también en horas de la tarde, “cuando regresaba de entrenar, un horario seguro en una zona segura” dijo.

El padre del joven resaltó que está “orgulloso del sistema de monitoreo de la provincia y de la gran inversión que tenemos en seguridad, pero en ese momento hace dos años me respondieron que la persona al frente del monitoreo no vio nada y no podían hacer nada parecía que no estaba motivado porque el hecho no era trascendente” y por eso, apuntó que ahora espera que puedan apresar a los culpables.

“Es lamentable que una ciudad como San Juan donde el ciclismo es uno de los deportes más comunes, donde el nivel de sus deportistas es muy alto yo le tengo que pedir a mi hijo que abandone el ciclismo porque temo por su seguridad” dijo Figueroa quien realizó la denuncia en la Comisaria 4°.