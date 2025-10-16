Vive en un barrio cerrado, robaron en su casa y los ladrones quedaron filmados Preocupado por el aumento de hechos delictivos en el mismo barrio, el damnificado dijo que junto a los vecinos buscarán reforzar la seguridad.

Un vecino de un barrio privado ubicado en Santa Lucía denunció que desconocidos ingresaron al complejo donde vive y le robaron. Hace 10 días, el damnificado fue un vecino. El complejo habitacional está ubicado en calle Roque Sainz Peña al 4000, se llama Libertador IV y aunque cuenta con cierre perimetral, cámaras y un portón que permanece cerrado, de igual manera sufren la irrupción de delicuentes.

Lucas Rodríguez relató que fue víctima de los ladrones mientras dormía. Esta madrugada de este jueves 16 le robaron una bicicleta y una máquina de cortar pasto. En tanto que a su vecino, le llevaron una sillita de bebé la semana pasada.

“Vivo aquí hace cuatro años, nunca nos había pasado esto” dijo Rodríguez. El robo de esta madrugada quedó registrado por las cámaras de seguridad del ingreso y con esas pruebas, el vecino fue a la policía.

Con mucha impotencia, Rodríguez apuntó a que “son delincuentes conocidos, que entran y salen”.

Dijo que aunque en el barrio hay varias cámaras de seguridad y las veinte familias que viven ahí están conectados a través de un grupo de WhastApp, buscarán reforzar la seguridad instalando cercos eléctricos.

This browser does not support the video element.