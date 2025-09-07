Voraz incendio arrasó con una flota de colectivos en Pocito: no hubo heridos pero las pérdidas son totales Los bomberos trabajaron para evitar que el fuego alcanzara las casas colindantes. La policía investiga ahora las causas del siniestro.

Esta madrugada se vivieron momentos de tensión por un incendio de grandes proporciones en el predio de una empresa de colectivos en Pocito. Cuando la policía llegó al lugar encontraron varios vehículos en llamas.

Varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar para contener el fuego debido al peligro de que se extendiera, sin control, a las casas vecinas al predio ubicado en Villa Huarpe, sobre calle Independencia, a metros del Lateral Oeste de Ruta 40.

Según fuentes policiales, poco antes de la medianoche recibieron el pedido de asistencia por un incendio y cuando llegaron encontraron varias unidades ardiendo. Trabajaron Bomberos de la Policía de Rawson, Bomberos de Capital y Bomberos Voluntarios de Pocito, que buscaron “controlar que el fuego no avanzara a vivienda colindantes al predio”, dijeron fuentes policiales a este diario.

En tanto que se inició una investigación para determinar qué provocó el incendio y de qué manera se extendió. La policía informó que la propietaria del lugar siniestrado es una mujer de 45 años de apellido Olivera.

