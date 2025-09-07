Los videos del impactante incendio que destruyó una flota de colectivos en Pocito Ocurrió en un predio donde estaban estacionados, en Villa Huarpe, a metros del Lateral Oeste de Ruta 40. Trabajaron varias dotaciones de bomberos

Pasadas la medianoche de este domingo, bomberos acudieron a un predio en calle Independencia de la Villa Huarpe, en Pocito, donde se incendiaban varios colectivos en el interior de un predio propietaria de los coches. Con el trabajo de varias dotaciones consiguieron controlar las llamas, pero las pérdidas fueron totales.

La intensidad del fuego causó mucha preocupación por la cercanía de viviendas.

Trabajaron Bomberos de la Policía de Rawson, Bomberos de Capital y Bomberos Voluntarios de Pocito, que buscaron “controlar que el fuego no avanzara a vivienda colindantes al predio”, dijeron fuentes policiales a este diario.

El voraz incendio fue filmado también desde el aire, donde se puede apreciar la magnitud del siniestro, donde no se registraron víctimas ni heridos.

MIRA TAMBIÉN Voraz incendio arrasó con una flota de colectivos en Pocito: no hubo heridos pero las pérdidas son totales

