Detuvieron al secretario general de ATE Córdoba en una protesta por alimentos Federico Giuliani y otros 14 dirigentes fueron arrestados tras exigir ayuda social para los sectores más vulnerables. Denuncian represión policial y criminalización de la protesta.

Una fuerte polémica se desató en Córdoba luego de que el secretario general de ATE en esa provincia, Federico Giuliani, fuera detenido junto a otros 14 dirigentes sindicales durante una protesta en la que reclamaban alimentos y asistencia social para los sectores más postergados.

La protesta tuvo lugar este jueves y, según denunció la conducción nacional del gremio, la Policía de la provincia actuó con violencia y sin orden judicial, deteniendo a los manifestantes en medio de una fuerte represión. Entre los detenidos hay ocho mujeres y siete hombres.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, acusó directamente al gobernador Martín Llaryora de haber ordenado la represión: “La Policía de la provincia llevó adelante las detenciones sin que exista ningún motivo, golpeándolos de manera salvaje. Incluso, Giuliani podría estar fracturado producto de la represión”, aseguró.

Aguiar agregó que este hecho representa un nuevo intento de criminalizar la protesta social en el país, y exigió la inmediata liberación de todos los detenidos. “Este es el mismo gobernador que hace algunos meses se hacía el ‘Che Guevara’ y ahora se quiere diferenciar de Javier Milei. ¡Son igualitos!”, disparó el dirigente nacional.

Según trascendió, Giuliani habría resultado herido y presenta una posible fractura en uno de sus brazos, producto de los golpes recibidos durante el operativo policial.

Desde ATE y otros sectores sindicales ya comenzaron a organizar acciones en solidaridad con los detenidos y no se descarta que el conflicto escale en las próximas horas.