Camino al recambio. El servicio de seguridad privada en el Hospital de Caucete se licitó y una empresa ofertó una prestación equivalente a valores fijados en julio de 2017, es decir, sin el impacto de la inflación.

En el Ministerio de Salud Pública habían adelantado que iban a revisar y licitar todas las contrataciones directas en servicios que venían de la gestión giojista con el fin de abrir la competencia y conseguir ahorros. Con dicha medida, los resultados comienzan a salir a la luz. En la puja entre empresas para el mantenimiento del hospital mediagüino Ventura Lloveras, la repartición recibió una oferta que, de concretarse, representará un ahorro de poco más de medio millón de pesos al año. Y en la seguridad privada del centro de salud de Sarmiento y del de Caucete, más la tarea de limpieza en el de Pocito, las propuestas van encaminadas a que se pague el mismo valor que en julio del año pasado. En la práctica también significa una rebaja en los recursos que destina el Estado, ya que no se acumuló el impacto de la inflación desde dicho mes hasta la mitad de este año, lo que rondará al menos el 24 por ciento.



El gobernador Sergio Uñac le viene machacando a su gabinete sobre el uso eficiente de los recursos, sobre todo en un escenario nacional de crisis. En Salud Pública, que conduce Alejandra Venerando, no es la primera vez que logran un ahorro con la revisión de los contratos. En mayo del año pasado, se licitó el seguro de las movilidades y con la empresa La Caja se consiguió una reducción del 73,3 por ciento con respecto a lo que se le pagaba al IAPSER. Y luego de que la repartición le diera de baja a la compañía Seralico por preparar comida en el Hospital Mental de Zonda con el suelo inundado de aguas servidas, convocó a una competencia entre firmas y la que ganó brindará el servicio de entrega de alimentos con una rebaja del 33 por ciento de lo que se venía desembolsando.



En ambos casos se trataba de contrataciones de empresas de manera directa, con renovaciones automáticas, que venían de la administración giojista, lo que también se replicó en los nuevos casos. Según informó el secretario Administrativo, Guillermo Benelbaz, el 15 de este mes se realizó la apertura de sobres por la licitación de la seguridad privada en el Ventura Lloveras y el César Aguilar de Caucete. En el primero, el servicio estaba en manos de El Guardián y desde julio de 2017 se le pagaba 449.740 por mes, mientras que la empresa Huarpe se encontraba a cargo de la seguridad en el segundo, por lo que cobraba 1.297.201 pesos.



Para los dos centros de salud se anotaron seis compañías, pero sólo una quedó en pie, Aries, ya que las otras tuvieron problemas con la documentación requerida. Para el Ventura Lloveras, la propuesta fue de 449.726 pesos por mes, mientras que para el César Aguilar fue de 1.036.512 pesos mensual. En este último caso, si bien el monto es menor, hubo una reducción de dos puestos de trabajo de acuerdo a una readecuación realizada por el Gobierno. Es decir, en ambas propuestas no está reflejado el impacto de la inflación desde la mitad del año pasado a la fecha.



En este mes también hubo otras dos licitaciones, en las que las aperturas de las ofertas se hicieron el 17. En lo que es el mantenimiento del hospital de Media Agua (reparación de lo edilicio, la red eléctrica, agua y gas), el Ministerio le venía pagando 280.616 pesos por mes a la empresa Ayinco. En la licitación tres firmas siguen en carrera y la propuesta más baja fue de Ingen, con 238.000 pesos. Y ese día además se licitó el servicio de limpieza en el Federico Cantoni de Pocito. Por mes, Salud le venía pagando 408.116 pesos a Seralico y en la compulsa, la empresa Dicar hizo la propuesta más baja por 406.897 pesos.





