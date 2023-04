De no ser porque la Ruta 150 pasa por la puerta del edificio y porque la montaña está muy cerca del inmueble, cualquier paciente que sea atendido en el nuevo hospital de San Roque, en Jáchal, no notará la diferencia con los dos hospitales más importantes de la provincia: el Rawson y el Marcial Quiroga. Incluso, las autoridades que participaron del corte de cinta, con el gobernador Sergio Uñac a la cabeza, se mostraron sorprendidos de su interior y del equipamiento instalado, como paneles solares que abastecerán el 25 por ciento de la energía total que necesita el hospital. Las salas de partos y quirófanos cuentan con espacios necesarios para brindar la mejor atención, al igual que la de neonatología y las habitaciones para los pacientes, con 82 camas en total. Los profesionales médicos cuentan con cambiadores con armarios y áreas de descanso, como en las películas. Las joyas del hospital son el tomógrafo y la sala de diálisis. Ambos deberán esperar para su funcionamiento. En el caso del primero, al menos, unos tres meses, mientras que el segundo, para la segunda mitad del año. ¿El motivo? La puesta a punto de los equipos y la capacitación del personal. El nuevo hospital es tan grande que, a fin de año, casi duplicará su personal, ya que pasará de 200 a 375. En esa línea, también duplicará su capacidad de atención porque de los 11 mil actuales por mes, llegará a 25 mil, indicó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, al remarcar la transformación de hospital departamental a regional, con pacientes que se espera de Iglesia, Valle Fértil y hasta de La Rioja y San Luis.

Recorrida. Tras el corte de cinta y los discursos, las autoridades recorrieron las instalaciones de lo que es el tercer hospital más importante de la provincia. Hubo sorpresa por el equipamiento.

Al hablar sobre el cambio, la directora del Hospital de San Roque, Cecilia Igonet, no pudo ocultar la emoción. Según explicó, "este sueño comenzó en el 2011 cuando, los anteriores directores, hicieron un diagnóstico de situación del edificio viejo y ya en esa época estaba obsoleto. No estaba en condiciones de ser habitable, por lo que era un requerimiento brindar una atención de calidad a la población". Sobre el tiempo, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, reconoció demoras en la construcción al recordar que "se inició hace 8 años y tendría que haberse completado en 3 o 4".

El titular de la cartera de Obras dijo que se demoró "porque arrancó con un anteproyecto y hubo que hacer un proyecto ejecutivo, lo que llevó bastante tiempo. Después hubo cambios en el financiamiento, ya que se sumaron fondos del fideicomiso minero (con un aporte que llegó a los 450 millones de pesos)". También indicó que, "pospandemia, se plantearon cambios que se tuvieron en cuenta y se demoró el ingreso de equipos por la importación". Así, recién ayer se inauguró. El monto de la inversión fue de 5.500 millones de pesos "que es lo que nos habría costado licitarlo ahora", dijo Andino.

Uñac reconoció que el hospital de San Roque "es el tercero más importante de la provincia y es casi una ciudad porque tiene casa para médicos, iglesia, salón de usos múltiples, galpones para mantenimiento y, lo más importante, todos los servicios de salud que va a prestar".

Tomógrafo. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, aportó un tomógrafo de última tecnología para el hospital. La inversión alcanzó los 68 millones de pesos.

Sobre el funcionamiento, Venerando indicó que "para finales de julio vamos a poder tener casi todas las áreas funcionando". Dicha habilitación va a ir de la mano de la incorporación del personal "la que será paulatina". Por su parte, "diálisis va a demorar porque requiere una capacitación especial. Tenemos el equipamiento, pero la instalación es demorosa. A fin de año debería estar todo operativo con todos los servicios".

Lo que también demorará unos tres meses es el funcionamiento del tomógrafo, equipo que fue aportado por el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Carla Vizzotti, quien ayer entregó tres ambulancias 4x4.

Los próximos hospitales

La gestión uñaquista viene haciendo una inversión importante en infraestructura sanitaria. Este año inauguró la ampliación del Hospital Marcial Quiroga y el Centro Español de Enfermedades Crónicas (Cemec), el que cuenta con un tomógrafo nuclear. Ayer, el gobernador Sergio Uñac dijo que, "en poco tiempo (unos dos meses), se dejará habilitado el Hospital de Rodeo, en Iglesia", mientras que el ministro Ortiz Andino indicó que "se está comenzando la construcción del Hospital de Angaco y pronto vamos a firmar el contrato para iniciar el de San Martín". Por otro lado, señaló que "esta semana se abrió la licitación del hospital de Los Berros y recibimos ofertas que difieren un 4 por ciento, entre ellas, lo que es muy bueno y creo que lo vamos a adjudicar pronto". Por su parte, "el hospital de Calingasta está a mitad de su construcción", indicó.

Resonador magnético y equipamiento

El Gobierno nacional entregará un resonador magnético de última generación para el Hospital Marcial Quiroga. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, indicó que "esperamos que el equipo llegue en los próximos días. Estamos tramitando y terminando la estructura adecuada en el hospital para que no exista radiación. Esto tiene un trabajo de infraestructura compleja". El equipo es clave, ya que, por el momento, el único resonador de uso público es el que está instalado en el Hospital Rawson.

Además la inauguración del hospital de Jáchal, se entregaron tres ambulancias 4x4, que completan el envío total de 12 ambulancias a la provincia, con el fin de fortalecer los servicios de emergencias. Además, se repartieron 81 nuevas computadoras "all in one", que se suman a las 82 computadoras y 40 notebooks otorgadas en 2022.

Servicio

El nuevo hospital integrará el sistema de salud a través de la Zona Sanitaria III y el Área Programática Jáchal. Tiene como objetivo incrementar y mejorar las prestaciones sanitarias, completando el proceso de descentralización en los tres

niveles de atención.



Alcance

El nuevo hospital de San Roque, el tercero en importancia de la provincia, prestará servicios a Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. Además, podrá recepcionar pacientes que provengan de San Luis, La Rioja y Córdoba. Cuenta con 82 camas de internación.



Áreas

Tiene 14 consultorios externos y áreas como radiología, ecografía, mamografía y tomografía. También una sala para kinesiología y rehabilitación con 5 boxes

totalmente equipados. A ello se le suma pediatría, internación con 24 camas, cardiología y obstetricia, entre otros.



Dependencias

Cuenta con 3 viviendas para el personal médico, una capilla, un salón de usos múltiples, un taller de mantenimiento, sala de máquinas para gases medicinales

y grupos generadores. Además, planta de paneles fotovoltaicos para aportar energía al sistema eléctrico interno.