Foto: InfoCaucete

Durante la mañana, la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caucete, Miriam Roselló, presentó su renuncia al cargo. Esta es la segunda vez en diez días que un funcionario deja el municipio conducido por Julián Gil. El pasado 23 de mayo, el secretario de Obras, Daniel Metola, renunció por diferencias con el intendente, luego de que este lo culpara por ser el responsable de haber quedado relegado en las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) frente a la concejal justicialista Romina Rosas.

Según trascendió, el alejamiento de Rosello fue "por no compartir metodologías de trabajo", al tiempo que mencionó "descalificaciones" hacia su persona.

La renuncia de Roselló

"Quiero por este medio comunicarles que en el día de la fecha presente mi renuncia a la Dirección de Desarrollo Social… Esta determinación fue tomada a conciencia y con mucho respeto al Sr Intendente y la Secretaría quienes confiaron en mí. Por no compartir metodologías de trabajo, como así también descalificaciones hacia mi persona es que tomo está decisión. Me llevo la gratificación y el cariño de mis compañeros de trabajo y de la gente que a diario atendí… sé que no fue suficiente lo que hice por los más necesitados… pero créanme… dejé mi corazón y todo de mí POR LOS QUE MENOS TIENEN. Mis saludos y muchas gracias por haber sido parte de este hermoso trabajo".