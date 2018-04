En una reunión que se extendió más de lo esperado, el Consejo de la Magistratura definió anoche la terna de la que saldrá el próximo ministro de la Corte de Justicia. Es la primera vez en la historia de la provincia que la integran tres mujeres: Adriana García Nieto, Celia Maldonado y Adriana Tettamanti. Con la elección definida, la lista ingresará el jueves a la Cámara de Diputados y se espera que los legisladores elijan a principio de mayo a la primera dama que integre el máximo tribunal judicial, estimó Marcela Monti, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura.



La presencia de una mujer en la cúpula del Poder Judicial venía siendo el reclamo de muchos sectores. Inclusive el gobernador Sergio Uñac había manifestado que le parecía bien que una dama integrara la Corte, al igual que ministros como Guillermo De Sanctis y Adolfo Caballero.



Según informaron los consejeros, García Nieto, actual asesora Letrada de Gobierno, obtuvo 5 votos, la misma cantidad que la litigante Maldonado. Mientras que Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, consiguió tres adhesiones por parte del representante del Poder Judicial, del ministro de Gobierno y de la integrante de la Cámara de Diputados. En ese caso, los dos votos de los letrados fueron para un colega, Fernando Castro, quien no alcanzó a ser ternado. En el caso de Tettamanti no es nueva su participación en la instancia final, ya que había integrado, junto a Jorge Alvo y De Sanctis, la terna para el reemplazo de Carlos Balaguer, competencia en la que terminó elegido el exfiscal de Estado. Por su parte, Maldonado había conformado el trío que disputó el puesto de fiscal de Estado, en el que finalmente resultó electo Jorge Alvo. Así, García Nieto debuta en una instancia decisiva (Ver perfiles).



La lista tiene además otra particularidad: es la primera vez que los cinco miembros del Consejo fundaron su voto. Tanto el cortista Adolfo Caballero como el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y la diputada Marcela Monti dejaron plasmado en el acta por qué se inclinaron por las postulantes. Los representantes de los abogados, Fabiana Nicosia y Marcelo Navas, ya lo venían haciendo en las designaciones anteriores y ayer repitieron el mecanismo.



Se trata de un cambio importante porque anteriormente las decisiones de los tres primeros consejeros no se daban a conocer públicamente. La innovación sienta un precedente, ya que, según manifestó el funcionario uñaquista, "es probable que este mecanismo se adopte de ahora en más para todas las ternas que tenga que definir el Consejo".



Que el voto sea fundado por parte de los consejeros era un reclamo que venía planteando el Foro de Abogados, que llegó a hacerlo de una manera más enérgica en los últimos meses. Según explicó Nicosia, "los demás miembros del Consejo entendieron perfectamente la necesidad de fundar el voto y no pusieron ninguna objeción".



El proceso de elección fue largo, dado que demoró casi tres horas. Todos los integrantes del Consejo manifestaron que el retraso se produjo porque hubo diferentes posiciones sobre los ternados, sobre cómo iba a quedar constituida y la fundamentación que dio cada uno.



El concurso había comenzado en febrero, luego de que en diciembre dejara su cargo Juan Carlos Caballero Vidal, quien renunció jaqueado ante un pedido de juicio político del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que lo investiga por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. Para el puesto se presentaron 28 candidatos, tanto litigantes, jueces, camaristas, defensores y fiscales. Antes de comenzar con las entrevistas, tres profesionales se bajaron por lo que sólo quedaron 25.



Por otro lado, se espera que dentro de un par de meses se produzca otra vacante en la Corte, luego de que Adolfo Caballero renunciara a su cargo para recibir el beneficio de la jubilación (Ver recuadro).

Las ternadas

ADRIANA TETTAMANTI

Tiene 52 años. Egresó de la Universidad Católica de Cuyo y ejerció la profesión en forma particular y pública. Tiene una diplomatura en Criminología con orientación en violencia de género y otra en Gobierno Abierto. En 2012 fue designada al frente del Juzgado Contencioso Administrativo.



Fue asesora Letrada de la delegación local del INV y trabajó en la Subgerencia de Asuntos Jurídicos en la sede central del organismo. Además se desempeñó como asesora de la Secretaría de Industria y Comercio de la provincia. Fue titular del área de Sumarios e interventora de Asuntos Legales de la UNSJ. En la Católica de Cuyo fue profesora en la Cátedra de Derecho Constitucional hasta 2013, entre otras.



Asegura que no militó en ninguna fuerza política.

ADRIANA GARCÍA NIETO

Tiene 45 años y hace casi 18 años que egresó de la Universidad Católica de Cuyo con el título de abogada. Ejerció la profesión desempeñándose en temas de Familia y Menores. Actualmente es asesora Letrada de Gobierno, cargo al que accedió en diciembre de 2015. Antes había formado parte del cuerpo del Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del Estado y desde 2012 a 2015 fue subsecretaria General de la Gobernación. También cumplió funciones de docencia en las cátedras de Derecho Civil II, Ética General y Jurídica en la Universidad Católica de Cuyo. Tiene una diplomatura en Ética y Liderazgo, una especialización en Mediación Familiar y un posgrado en Derecho Procesal.



Está afiliada al PJ y hoy es la apoderada de esa fuerza.

CELIA MALDONADO

Tiene 55 años y egresó de la Universidad Católica de Cuyo en 1986. Es asesora legal y apoderada para asuntos judiciales de la Municipalidad de 9 de Julio, desde febrero de 1988 a la fecha. Además es copropietaria del Estudio Jurídico Álvarez - Maldonado & Asociados, junto a su esposo Claudio Álvarez. Tiene un curso de posgrado en Derecho Procesal Civil y una diplomatura en Gestión de la Educación Superior.



Es profesora titular de la cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de las Diplomaturas en Seguridad Ciudadana y Penitenciaria y profesora asociada efectiva de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Católica.

No está afiliada a ningún partido político.

Más recambios

Otra baja en la Corte

El jueves, el cortista Adolfo Caballero presentó su renuncia para jubilarse con el 82 por ciento móvil. No obstante, seguirá en el cargo por un tiempo, dado que su dimisión está condicionada a cuando perciba el beneficio. Desde la delegación local de la Anses informaron que el retiro puede salir en un plazo de uno o dos meses. El ministro le había adelantado en diciembre a este medio que analizaba dar un paso al costado y primero dijo que lo iba a definir en marzo y luego, en abril. Finalmente presentó su renuncia, aunque en Tribunales sorprendió el día, dado que entregó el escrito en el medio del proceso de reemplazo de su colega Juan Carlos Caballero Vidal. El cortista manifestó que "llega un momento que hay que cambiar de aire. No te vas a perpetuar en el cargo".

En la Cámara Civil

El Consejo de la Magistratura debe definir las fechas de entrevistas para la vacante en la Sala IV de la Cámara Civil. Para el cargo se anotaron los magistrados Gustavo Almirón, Alejandra Dománico, Pablo Oritja, María Julia Camus, Abel Soria, Javier Vázquez y Patricia Sirera. A la lista se suman Vilma Balmaceda, Adriana García, Héctor Cabrera, Sandra Gutiérrez y Juan Carlos Pandiella. También están Tristán Yanzón, Celia Maldonado, Carlos Matus, José Luis Miolano, Antonio Falcon, Rolando Conturso, Edgardo Melian, Fernando Rahme, Ricardo Romero, Pablo Ramella, María Eugenia Varas, Pablo Farina, Felipe Moya, Roberto Olivera, Teresa Sendra, José Luis López Cerviño, Francisco Micheltorena, Guillermo Videla, María Soledad Medina y Víctor Muñoz Carpino.