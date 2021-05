No sólo conduce el Ministerio de Desarrollo Humano, la cartera que tiene a cargo la asistencia social, sino que Fabián Aballay también es un dirigente político de extrema confianza del gobernador Sergio Uñac. En ese marco, el funcionario consideró conveniente que haya competencia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Frente Todos y que "en dos listas podemos ofrecerle una propuesta interesante a la ciudadanía". Además, destacó que "tenemos que proponer lo mejor en cada una de las listas" y que "una buena elección es lograr dos bancas, más allá de los porcentajes".

Aballay lanzó sus definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, en donde se mostró en sintonía con el Gobernador al remarcar que "propuso no armar una única lista. Es una acción importante, que la comparto plenamente y me gusta que sea así". El funcionario del riñón de Uñac es el primero que le pone número a la cantidad de listas que pueden llegar a competir, aunque aclaró que esa definición estará en manos del presidente del PJ y líder de la alianza oficialista.

Uñac había dado a conocer la posibilidad de abrir internas "no ceder espacios, ni a la oposición ni a ningún otro sector". En el mundillo político aún está el recuerdo de las primarias de 2013, en las que el principal frente opositor, que conducía Roberto Basualdo, tuvo cinco candidatos, concentró la atención del electorado y aventajó a la sociedad oficialista de entonces, aunque en la general el resultado se dio vuelta y el Frente para la Victoria metió dos de los tres diputados. En el Frente Con Vos, el cual pasará a llamarse Juntos por el Cambio, que lidera Marcelo Orrego, están analizando si construyen una lista de consenso o si abren la competencia.

En ese punto, Aballay indicó que no es mirar o especular con lo que hace la oposición, sino que es "mirar la situación de nuestro partido, teniendo en cuenta que tenemos sobrados cuadros políticos". Así, señaló que "tenemos el recurso humano para armar dos listas" y que "no podemos hablar de una lista fuerte ni de otra débil", dado que "hay que presentarle una gran propuesta a los sanjuaninos". Por eso, remarcó que "tenemos que proponer lo mejor en cada una de las listas. Sí hablaría de proponer a personas que hayan demostrado, a partir de la gestión que lleva adelante cada uno, que están a la altura de la circunstancia. No estamos hablando de una cuestión menor sino de personas que deben representar a la provincia en el Congreso".

Sobre los nombres que suenan, manifestó que el actual diputado nacional Walberto Allende "ha trabajado muy bien, acompañando al gobernador en las cuestiones importantes para la provincia. Lo veo bien y lo considero una persona importante para nuestro gobierno, actuando desde el Congreso". En cuanto a la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo que "también la veo muy bien, generando distintas acciones desde su órbita".

El titular de la cartera social reconoció que "estamos en la víspera de una elección sumamente importante para nuestro gobierno. Es la previa de 2023 y tenemos que hacer una muy buena elección", cuyo resultado es "lograr dos bancas".

Para lograr ese triunfo, Uñac había dicho que plebiscitaba su gestión, al igual que los intendentes, de quienes necesita su respaldo. En esa línea, Aballay sostuvo que "el votante tiene en cuenta la gestión del Gobernador. Así, decidirá si le otorga o no las herramientas que el mandatario necesita en la Nación". Por eso, expresó que los candidatos de Uñac "son los que van a defender muchas cuestiones de importancia para la gestión provincial, por la afinidad con el Gobierno nacional", mientras que indicó que los de Juntos por el Cambio "no sé si lo harán con la misma intensidad o compromiso".

>> EN MATERIA SOCIAL

FABIÁN ABALLAY - Ministro de Desarrollo Humano