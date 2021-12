La elección para la renovación de autoridades que el Pro deberá llevar adelante el año que viene tendrá un nuevo cruce interno que promete ser picante. Si bien faltan meses para definir cuándo se realizará el comicio, un sector opositor a la actual conducción de Enzo Cornejo y Eduardo Cáceres encendió la mecha al elevar quejas a la presidente del Consejo Directivo Nacional del partido, Patricia Bullrich. En el escrito, expuso que Cornejo cerró las puertas a nuevas afiliaciones que puedan perjudicarlo en 2022. Además, entre otros puntos, hizo un recuento de los distintos episodios que dejaron mal parada a la fuerza, como el escándalo judicial entre Cáceres y Gimena Martinazzo y el manejo irregular de fondos de campaña en el que está en la mira el hoy titular de la fuerza política. Este indicó que no le preocupa el escrito que fue enviado a las autoridades nacionales y negó que se esté bloqueando la presentación de afiliaciones. Por otro lado, cuestionó a quien hizo la denuncia, ya que dijo que en la última elección nacional trabajó para Consenso Ischigualasto.

Quien hizo la movida nacional fue Fabricio Fachinetti, exdelegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación. El dirigente elevó la semana pasada una carta dirigida a Bullrich, en la que expuso que "en la Justicia Electoral, ellos (por Cornejo) han ingresado una 900 afiliaciones y a nosotros no nos están dejando ingresar fichas". El motivo de la negativa obedece a que, "por más que estén certificadas por escribano, las fichas no están firmadas por el apoderado del partido y por el miembro certificante provincial" del Pro, que, según Fachinetti, "responden a Cornejo". Así, dijo que su espacio tiene 620 fichas de afiliaciones listas y pueden sumar más "pero no nos dejan". En esa línea, expresó que el rechazo del oficialismo a sumar integrantes se debe a que el presidente del Pro "no quiere internas para las elecciones del año que viene", por lo que, sin los nuevos integrantes, "vamos a estar en desventaja, ya que, seguramente, esas 900 personas son allegadas o responden a ellos (Cornejo y compañía)". Así, Fachinetti fue claro al manifestar que "lo que queremos es competir en igualdad de condiciones y reglas claras" en las elecciones.

Ese punto no es menor, ya que el mandato de las autoridades del Pro dura dos años y Cornejo ganó las elecciones en abril de 2020, pero, por la pandemia, asumió en el cargo recién en diciembre de ese año. Consultado desde cuándo se debe contar su periodo al frente del partido, el diputado provincial de Juntos por el Cambio manifestó que "no sé, hay que ver desde cuándo se empieza a contar". Dicha postura es clave, ya que, si se tiene en cuenta la elección, el proceso electoral deberá comenzar a principio de 2022, mientras que, si es a fin de año, el cronograma se deberá lanzar en el segundo semestre. Si es antes, "se nos va a hacer cuesta arriba plantear una interna si nos cierran la posibilidad de afiliar", dijo Fachinetti.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos, Cornejo dijo que "no molestan" y remarcó que ayer cerró una reunión del Consejo nacional del Pro en la que "no se expuso la presentación de nadie". Por otro lado, apuntó con dureza contra Fachinetti al manifestar que "no se puede vivir en internas, desinformando, agraviando, injuriando y calumniando. Eso no construye". Además, dijo que "es incongruente lo que hace", ya que, Fachinetti, junto a Fernando Patinella, quien buscó una interna contra Cornejo, "trabajó para Consenso Ischigualasto", por lo que, "si quieren volver, la manera es buscando el diálogo".

>> EL PRO EN LA MIRA

Cáceres - Martinazzo

La causa por violencia de género por la que la vicepresidente del Pro, Gimena Martinazzo, denunció al exdiputado nacional Eduardo Cáceres fue uno de los principales planteos expuestos a las autoridades nacionales del Pro. La Sala II de la Cámara Penal ratificó el procesamiento contra el dirigente por lesiones leves doblemente agravadas, por el vínculo y por violencia de género.

Causa por fondos

La exconcejal de Capital, Eugenia Raverta, afirmó que Enzo Cornejo le pidió dinero para llegar a ser candidata en el comicio de 2015. La edil dijo que le entregó al actual presidente 380 mil pesos en cheques. Según Fachinetti, esos fondos "no fueron registrados conforme a lo que indica la ley de partidos políticos y no existe constancia documentada de su afectación concreta y destino". Por el tema hubo una denuncia penal.