Un proyecto de ley, que será tratado el jueves y que está destinado a favorecer la inversión minera, traerá cruces en la Cámara de Diputados. La norma apunta a allanar el camino para que las compañías del rubro puedan realizar obras de infraestructura, específicamente eléctricas, y que el costo de esas tareas sea descontado del pago de regalías mineras. La iniciativa, que fue presentada por el Ejecutivo y que tiene despacho de comisión, generó debate entre los legisladores al punto que el sector giojista adelantó que no está de acuerdo y que, tal como está planteada, ven "difícil" que la acompañen. Desde Juntos por el Cambio (JxC) no estuvieron muy alejados del giojismo e indicaron que están analizando la propuesta para definir si darán su apoyo o no. Así, es casi un hecho que el proyecto generará puja en la sesión ordinaria, prevista para el jueves.

Las obras de infraestructura minera son clave para los proyectos. Para dar una referencia de dichas inversiones, en materia energética, la empresa Barrick destinó 40 millones de dólares para la instalación de una línea eléctrica proveniente de Chile, que ayudó a reducir el consumo de combustible fósil.

Las posturas negativas, por parte del sector giojista y de legisladores de Cambiemos, a proyectos que provienen del oficialismo se vienen dando desde diciembre, cuando el Ejecutivo promovió cambios en el Código Electoral para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Incluso, ambos sectores promovieron acciones judiciales manifestándose en contra de la postura oficial y, por las diferencias, el giojismo decidió abrir un bloque propio en la Cámara de Diputados. Quienes integran ese armado son los legisladores Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, quienes, tras el quiebre, vienen trabajando a la par con la oposición.

El proyecto que generó debate, y que traerá cruces en la próxima sesión, busca dejar sin efecto un artículo de una ley que declara de utilidad pública una serie de líneas eléctricas y transformadores necesarios para el funcionamiento de la línea de Extra Alta Tensión de 500 Kv. Dicho artículo establece que las empresas mineras que efectúen aportes económicos o pago de dichas obras de infraestructura energética en beneficio de la provincia "no podrán compensar el valor de su inversión con las regalías mineras". Ese párrafo colisiona con la propia ley de regalías mineras, que establece que "los proyectos mineros que desarrollen obras de infraestructura vial y/o energéticas en beneficio de la Provincia, podrán compensar parcial o totalmente su inversión con las Regalías Mineras". Así, según el fundamento aportado por el oficialismo, la modificación en la norma busca "retomar el criterio compensatorio respecto a las obras energéticas".

Sobre ese punto, el legislador Juan Carlos Gioja lanzó críticas al indicar que "nosotros pedimos la presencia del ministro de Minería en la comisión para que nos explique las razones, pero no vino". Además, dijo que "es muy desprolijo. En última instancia, se está cambiando las reglas del juego, porque serán menos fondos para los municipios y para el Estado". Sobre este último punto hizo referencia el presidente del bloque de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky, al indicar que el proyecto genera dudas por lo que lo están estudiando.

Proyecto del legislador iglesiano

Ante el tratamiento y posible sanción del proyecto de ley que establece que las empresas mineras pueden compensar el monto de regalías por la realización de obras de infraestructura eléctricas, el diputado por Iglesia, Enrique Montaño, presentó un proyecto para que el cambio no afecte a los municipios.



La ley de regalías mineras establece un mecanismo de distribución de los recursos provenientes de la explotación minera. Así, se fija que el 70 por ciento irá destinado a las arcas provinciales, el 20 para los municipios donde se desarrolla la actividad, y un 10 para el Ministerio de Minería.



Según el texto presentado por el legislador, el artículo que establece la compensación por obras de infraestructura, no indica sobre qué porcentaje se debe aplicar, por lo que las cuentas comunales se pueden ver afectadas con menos recursos. Así, solicitó que la futura compensación debería recaer sobre el porcentaje que corresponde a la provincia y no a los distritos.

Regalías y Josemaría

El camino que se hará para llegar a la mina de cobre Josemaría, en el Norte de la provincia, lo pagará inicialmente la minera Deprominsa, a cargo del proyecto, pero, al final, se lo devolverá a la provincia que se quedará con la ruta. Así, será la primera obra en usar la modificación de la Ley de Regalías mineras que fue sancionada a fines del 2020. El cambio en la norma apuntó a permitir a las empresas descontar del pago de esa obligación lo que inviertan en infraestructura pública, sobre todo en obras energéticas y viales. Dicha iniciativa surgió del Acuerdo San Juan, para incentivar las inversiones mineras.



El camino a Josemaría es clave, ya que la provincia planea usarlo para facilitar el turismo hacia la Reserva San Guillermo, y también para incentivar inversiones en energías renovables en la zona. En esa línea, será el primer camino en que una minera compartirá su uso con la gente en San Juan. La obra tendrá unos 220 kilómetros de extensión, un plazo de ejecución de 18 meses, y el costo estimado es de 150 a 160 millones de dólares.