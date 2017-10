Juntos. Esteban Vergalito, de Sidunsj (al frente, segundo desde la izquierda), y Jaime Barcelona, de Adicus (cuarto desde la izquierda) vienen participando juntos en negociaciones laborales. La puja por fondos ha marcado un quiebre.

El gremio universitario Adicus finalmente concretó su embestida. A través de su abogado, demandó en la Justicia Federal a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por la violación del deber de negociar de buena fe y por práctica desleal. La movida obedece a que, tras una decisión del Consejo Superior de la casa de altos estudios, el sindicato quedó fuera del manejo de casi un millón de pesos para cursos de capacitación docente proveniente de la Nación. Como contrapartida, se dispuso que los recursos sean administrados por las entidades gremiales Sidunsj y UDA. Ante ese escenario, Adicus también planteó una medida cautelar para frenar el uso del dinero y que se lo cite a participar en la mesa de discusión. Todo va a contrareloj, ya que si hasta el viernes no se han presentado los proyectos de perfeccionamiento para profesores, los fondos se caerán.



Tanto referentes sindicales como fuentes de la Justicia Federal señalaron que es la primera vez que un gremio demanda a la UNSJ, que ayer le fue enviada la notificación. La medida se desprende de la puja que entablaron Adicus, el de mayor peso y con personería sindical, y Sidunsj, que tiene menos afiliados y es más reciente. Ambos disputaron el control y el manejo de 980 mil pesos que bajan de la Nación para que profesores accedan a cursos de capacitación. Jaime Barcelona, secretario General del primero de ellos, confirmó la presentación en la Secretaría Civil Nº2 del Juzgado Federal Nº1. El abogado de Adicus, Mario Díaz, explicó que la demanda apunta a una práctica desleal de la UNSJ por rehusarse a negociar con la asociación capacitada para hacerlo, de acuerdo al inciso f del artículo 53 de la ley 23.551. Y que también hace hincapié en que la casa de altos estudios incurrió en la violación al deber de negociar de buena fe, en base al inciso e de la ley 23.546. Es más, el profesional indicó que dicha norma contempla que el magistrado podrá sancionar a la parte incumplidora con una multa de hasta un 20 por ciento del total de la masa salarial del mes en el que se produjo el hecho. Según fuentes universitarias, la UNSJ destina en sueldos alrededor de 120 millones de pesos por mes.



¿El motivo de la demanda? Barcelona ha venido sosteniendo que la administración del fondo de capacitación docente se debe definir en una paritaria específica, en la que debe estar Adicus como el gremio de mayor representación. Por lo tanto, que queden afuera sería violar las normas de asociaciones sindicales y de negociación colectiva, según ha explicado.



Desde la otra vereda, Esteban Vergalito, de Sidunsj, había explicado que los recursos para la formación de los profesores se fijaron en una paritaria nacional, cuya acta fue firmada por Conadu, a la que están adheridos, y UDA. Y como en el acuerdo no estampó su sello Conadu Histórica, a la que pertenece Adicus, no les correspondía ser parte de la discusión por los fondos.



Por ese motivo, el gremio que conduce Barcelona también presentó una medida cautelar para congelar el uso y la distribución del dinero hasta que se les dé lugar en la negociación. Según las fuentes, esta última acción judicial ya fue comunicada a la UNSJ, cuyas autoridades tienen tiempo de responder hasta el jueves. Tras ese paso, el juez Miguel Gálvez debe resolver si le hace lugar o no a la cautelar. Los plazos están jugados, ya que el viernes vence el lapso para la presentación de los proyectos. A todo eso, autoridades de Sidunsj y la UNSJ se reunirán el martes para definir las propuestas de capacitación para los profesores.

Ejes de la disputa

Paritaria nacional

En la paritaria nacional se fijaron los fondos para capacitación. El acta la firmaron la Secretaría de Políticas Universitarias, Conadu (a la que está adherida Sidunsj) y UDA. Conadu Histórica (a la que pertenece Adicus) no puso su sello.

Planteo

Pese a que Conadu Histórica no firmó el acta de paritaria, Adicus sostuvo que la misma estableció que el manejo de los fondos se debía definir en una paritaria local, en la que su participación es obligatoria por ser el gremio de mayor peso.

Movida de la UNSJ

A través del Consejo Superior, la UNSJ les indicó a sus representantes que establecieran negociaciones con Adicus y Sidunsj para llegar a un acuerdo. Tuvieron dos encuentros en el Ministerio de Trabajo de la Nación y no hubo resultados.

Decisión

En una sesión extraordinaria del Consejo Superior, se determinó, por mayoría, que los miembros paritarios de la UNSJ se sienten a negociar los fondos de capacitación con los gremios Sidunsj y UDA, quienes firmaron el acta paritaria nacional.