El proyecto promovido por el gobierno de Mendoza para obligar a los presos a trabajar generó repercusiones en todo el país. Ahora, en la Legislatura sanjuanina presentarán un proyecto similar. Afirman que el Estado provincial gasta más de 20 mil pesos por interno del penal mensualmente.

“Vamos a proponer una modificación legislativa para generar las condiciones con el fin de que los más de 1.300 internos que tiene el penal trabajen. El objetivo es generar una carga de contraprestación de los derechos que reciben”, aseguró el diputado de Convicción Federal en radio Sarmiento.

Y sostuvo que “hay que cambiar el paradigma, porque el paradigma judicial es proteger al recluso. Es como que el Estado tiene de alguna manera un cargo de conciencia porque encierra a una persona, entonces le da alimento, vestimenta, asistencia médica y no se le exige nada a cambio. Y no se preocupa de ese modo por la persona que está afuera, que ha cumplido con la ley, que no ha cometido delitos”.

A la vez, afirmó: “Haciendo cálculos con la cantidad de reclusos que hay y el presupuesto penitenciario, se gasta por mes un poco más de 20 mil pesos por cada recluso. Es muchísimo dinero y tiene que haber una contraprestación. Hay que romper el estar ocioso, la situación de ocio, que es el paradigma actual del recluso debe ser cambiada”.

El Diputado indicó que están terminando los detalles finales del proyecto y que “esta semana se presentará. Intentaremos que tome estado parlamentario este jueves. Ciertamente es poner el esfuerzo en cambiar el ocio por el trabajo, algo necesario también para la resocialización”.