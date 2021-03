La Corte de Justicia confirmó que emitió una resolución en la que rechazó el pedido del jefe del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, para que el Laboratorio Forense quede bajo su órbita. Tras esa definición, el fiscal General criticó con dureza al máximo tribunal, al señalar que, con la decisión, se "atrasa el reloj de la historia", además de apuntar con ironía que "será al modo del San Juan de antes, encerraditos con el juguetito, tal cual hijo único". No sólo eso, sino que indicó que dejará la presidencia del Consejo Federal de Política Criminal, órgano por el cual el Poder Judicial recibió la aparatología, porque "si no puedo en mi provincia cumplir con la más primaria finalidad de los laboratorios, tengo la obligación moral de renunciar". Así, aseguró que la provincia "se queda afuera del proyecto" que llevan en el país para la investigación fiscal.

Las declaraciones de Quattropani no son menores. Es la primera gran diferencia que tiene con la nueva conformación de la Corte de Justicia, luego de los eternos cruces que tuvo con la anterior integración que comandó el Poder Judicial por más de 20 años y a quienes les dijo que lo mejor que hicieron "fue irse". Además, ocurre a 15 días de la puesta en marcha del sistema acusatorio, el cual está produciendo sentencias en tiempo récord. (Ver recuadro). Es conocida la ruptura en la relación que tuvo el jefe de los fiscales con el cortista Guillermo De Sanctis, mientras que a Adriana García Nieto le tiró flores al manifestar que "en todos los años que llevo acá, fue la mejor presidencia".

Quattropani ya había lanzado críticas en una misiva a sus fiscales en la que indicó que "son consecuencia del desconocimiento del sistema". El Laboratorio es clave en el sistema acusatorio ya que en él se deben producir las pruebas que luego son presentados ante el juez.

Según confirmó el actual titular del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, "antes de que comience a funcionar el sistema acusatorio se emitió un acuerdo de Superintendencia en el que explicamos que, conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial, en el artículo 207, la Corte tiene la Superintendencia sobre el Poder Judicial y todos sus organismos. El complejo Científico Forense de Criminalística es un organismo creado por la Corte hace años atrás y está a disposición de los jueces y de otros institutos, públicos, privados, provinciales y externos. Funciona bajo la dependencia de la sala de Superintendencia de la Corte. Esa superintendencia no es delegable porque así lo establece la Constitución. Aunque queramos, no lo podemos delegar". El acuerdo al que hizo referencia Olivares Yapur es el 19, en el que se dispone que el Complejo Científico Forense y de Criminalística "deberá adecuar su desempeño a la debida atención y avocamiento a todo requerimiento del Ministerio Público en el marco de la investigación fiscal".

En ese marco Quattopani destacó que "estoy viendo lo que creí que nunca vería. Por decisión de una sala de la Corte, esta produce pruebas en el acusatorio. En cambio, la Corte en pleno pasó al Ministerio Publico la aparatología para las audiencias video grabadas, con personal incluido. A eso seguramente se le aplica "otra Constitución" que prometo buscar". También dijo que "tarde o temprano, el laboratorio estará bajo la órbita de fiscalía. Dentro de un tiempo explicaré el origen y finalidad de los laboratorios, hoy no le puedo faltar el respeto a la gente que me toca conducir enfrascándome en cuestiones que la "civilización jurídica" ya no discute". Por último, dijo que "lo usaremos lo menos posible. Respeto a la Corte y, por lo tanto, no me agrada verla produciendo prueba".

Laboratorio

La utilización del laboratorio es clave para el sistema acusatorio, ya que el fiscal debe llevar adelante todos los actos de la investigación así como aquellos de obtención de las pruebas.

Consejo Federal

Quattropani presidente el Consejo Federal de Política Criminal desde fines de 2019. Es la tercera vez que cumple ese rol ya que antes lo había hecho en los periodos 2009-2011 y 2011-2013.

Resoluciones en tiempo récord

En los quince días que lleva de funcionamiento la investigación fiscal ha demostrado resultados favorables para causas en las que, con el sistema anterior, se hubieran demorado años en resolver. La primera resolución ocurrió el 5 de marzo para una persona que fue detenida dos días antes por desobediencia a una orden judicial, lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas en concurso real. En un juicio abreviado, la fiscalía acordó con la defensa una condena de siete meses de prisión en ejecución condicional (no irá preso). Dichas causas antes se resolvían no antes de dos años.

El viernes también hubo un resolución a través de un juicio abreviado por una acuerdo entre las partes. Ahí, una persona fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de lesiones leves agravadas por ser en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas simple y tenencia de arma de fuego.