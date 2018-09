Caliente. En la pasada asamblea, Arancibia (en el centro) acusó a los peronistas de buscar su destitución. El vice, Sergio Saffe (a la derecha), dijo que todo se desencadenó porque el presidente trató de ignorantes a los asambleístas.

El presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, había presentado el balance de su primer año de gestión y tras una asamblea tumultuosa y cargada de cruces, la mayoría de los profesionales lo desaprobó. El titular de la entidad le apuntó al peronismo por la maniobra y ayer acudió a la Justicia para pedir la nulidad de dicha decisión. Sin el estado de las cuentas aprobado, la institución corre el riesgo de no poder operar con los bancos y por ende, no pagarle a proveedores ni a prestadores de servicios e inclusive, perder beneficios impositivos. Frente a ese escenario, el abogado que mocionó por el rechazo del balance ahora pidió la documentación y una reunión extraordinaria, en la que, si está todo en orden, se le podrá dar el OK, movida que el vice Sergio Saffe, ligado al PJ, consideró viable. De darse, el justicialismo tiene los números en la asamblea para revertir el panorama. Ante el planteo, Arancibia señaló que quedó reflejada "la mala fe" de los letrados peronistas en su embestida opositora, a lo que Saffe respondió que el presidente busca siempre responsabilizar a un tercero por sus tropiezos, que le falta autocrítica y que las interpretaciones "político-partidarias" que hace corren por su cuenta.



En el caso de que avance la realización de una asamblea especial y se aprobara el balance, la demanda quedará sin efecto.



La situación revela los enfrentamientos en las entrañas de la entidad que nuclea a los abogados de la provincia, diferencias que se cimentaron en agosto con el desembarco de Saffe a la conducción. El profesional ganó las elecciones para vicepresidente y logró la mayoría en el Directorio, lo que licuó el poder de Arancibia, quien viene teniendo un perfil crítico contra el Gobierno y la Corte de Justicia. Desde la asunción de Saffe se vienen gestando duros cruces en las asambleas (ver recuadro).



El presidente del Foro y otros afiliados presentaron ayer una demanda en la que solicitaron la impugnación o la nulidad de la definición a la que llegó la asamblea el pasado 13, la cual fue el rechazo al balance. Destacaron que fue una movida "arbitraria y omnipotente" y Arancibia puntualizó que "sin ningún fundamento", dado que el estado de cuenta fue aprobado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y una auditoría externa. Además, resaltó que la moción de rechazo que realizó el abogado Diego Molina se basó "en el desconocimiento", ya que toda la documentación estuvo disponible. En la presentación, el titular de la entidad señala que se pusieron en duda las cuentas denominadas gratificaciones al personal, publicaciones y recupero, pero que se encuentran todos los documentos que justifican y respaldan los movimientos, que la mayoría se generó en la gestión de Alfredo Mergó.



En la asamblea que rechazó el balance, Arancibia había señalado que el justicialismo apoyó la moción de Molina y que buscaba destituirlo. En respuesta, el vice había remarcado que la votación se desencadenó por el "modo en que Arancibia se dirigió a los asambleístas, ya que los trató de ignorantes".



Pero ahora el abogado que abrió la puerta al rechazo solicitó que se exponga la documentación para analizarla y que se convoque a asamblea, la que puede finalizar con la aprobación.

Inicio y conflictos



El 5 de septiembre asumieron las nuevas autoridades del Foro y desde ese día comenzaron las disputas internas. Según fuentes del encuentro, los abogados peronistas cambiaron el orden del día y primero asumió Sergio Saffe como vicepresidente y el resto de los vocales del Directorio y luego se trató el balance, cuando la costumbre del procedimiento es al revés. El estado de las cuentas se postergó para la siguiente asamblea debido a las fuertes diferencias entre los sectores.



Así se llevó a cabo un nuevo encuentro en el que los ánimos también estuvieron caldeados y tras la moción de rechazo, el balance finalmente no se aprobó.



La otra disputa que se avecina en la institución se dará en noviembre, cuando los abogados elijan a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de conformar las ternas de candidatos para cargos de jueces, fiscales y defensores.

Directorio

5 Son los miembros del órgano de decisión del Foro de Abogados. Saffe cuenta con tres votos a su favor mientras que dos están del lado de Arancibia.

Alternativa

Saffe explicó que hacen falta los dos tercios del Directorio para llamar a una asamblea especial para que se trate de nuevo el balance. Si no se puede solicitar con las firmas del 10 por ciento de los habilitados.