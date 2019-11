Respaldo. Abarca se mostró orgulloso del apoyo del gobernador Uñac para conducir la bancada peronista en la Cámara de Diputados.

El gobernador Sergio Uñac y su vice, Roberto Gattoni, que presidirá la Cámara de Diputados, definieron a la persona que conducirá el bloque peronista. Se trata del actual intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, quien el 10 de diciembre dejará el puesto y asumirá como legislador. Su nueva función no será para nada menor, ya que manejará la bancada más numerosa, que con los aliados alcanza la mayoría calificada para aprobar leyes especiales, a cuyos integrantes debe alinear para que no haya disidencias a la hora de aprobar los proyectos que envíe el Ejecutivo. Además, deberá tener diálogo con los opositores y será la voz y la defensa de las iniciativas oficiales.



Fuentes del justicialismo habían adelantado la designación y el albardonero se confirmó anoche. Se trata de un referente del peronismo, que condujo el departamento en cuatro períodos (1999-2003, 2003-2007, 2011-2015 y 2015-2019) y fue presidente del extinto foro de intendentes de San Juan. En el medio de sus gestiones como jefe comunal tuvo su paso como diputado, por lo que también conoce el paño legislativo. Abarca reconoció que tanto Uñac como Gattoni le pidieron que tome el timón del bloque y que aceptó el desafío con compromiso.

Abarca fue intendente en cuatro ocasiones y en el medio pasó por la Cámara.

El actual intendente resaltó que "la idea es crear consenso, no sólo con nuestro grupo y aliados sino también con la oposición, para tratar de convencerlos y persuadirlos. El ánimo no es llevarse por delante a nadie, tenemos que conversar y compartir. Cuando hay diálogo, es lo mejor que puede pasar".



Luego de que en los comicios provinciales se definieran los diputados electos del oficialismo, el Gobernador había deslizado que Alberto Hensel, quien encabezó la lista de legisladores proporcionales y que actualmente es ministro de Minería, iba a liderar la bancada. Sin embargo, las fichas están puestas para que el sarmientino pueda desembarcar en la cartera de Minería de la Nación, bajo el mando del presidente Alberto Fernández. Pero si eso no sucede, seguirá al frente de la repartición local. Otro hombre de confianza es Fabián Aballay, intendente de Pocito, también electo como diputado, pero Uñac confirmó que será el ministro de Desarrollo Humano en una suerte de enroque, ya que su actual titular, Armando Sánchez, conducirá el departamento pocitano.



Así, el mandatario apostó a un hombre de trayectoria como Abarca. Este señaló que conoce a Uñac y a Gattoni desde que trabajaban bajo el mando del entonces intendente de Pocito, Joaquín "Coco" Uñac.



El albardonero además resaltó que "soy parte de un partido y de un gobierno que le hace frente a lo que le piden". El bloque que dirigirá está compuesto por 20 peronistas, entre los que se encuentran dirigentes de peso, como el jefe comunal de Rawson, Juan Carlos Gioja, que se incorporará a la Cámara, y exintendentes como Jorge Barifusa, de Jáchal, y Simón Ortiz, de Ullum. También estarán los máximos líderes del sector de los trabajadores, como Eduardo Cabello, de la CGT, y Juan José Chica, de las 62 Organizaciones, más legisladores que vienen de antes y un grupo de debutantes. Como presidente de bloque, Abarca deberá lidiar con los egos que suelen generarse en un ámbito competitivo y de proyección política como la Cámara.



Además, tendrá que seguir con el aceitado vínculo que hay con el bloquismo, más la relación con la oposición y otros posibles aliados.





Mujeres



La futura composición de la Cámara tendrá seis mujeres de 36 diputados. Pero como Fabián Aballay irá a Desarrollo Humano, se sumará Marcela Monti. La cifra bajó con respecto a 2015-2019, ya que en ese período hubo ocho.



Experiencia y debut



De los 36 legisladores que compondrán la Cámara de Diputados, 19 ya conocen el paño. El resto son debutantes, quienes se encuentran distribuidos en las distintas fuerzas políticas con representación en la Legislatura.

Los otros espacios

En la oposición, el bloque más grande es el de Producción y Trabajo, que actualmente lidera Sergio Miodowsky. Sin embargo, la rotación es costumbre en ese espacio. El que viene de un mandato es el santaluceño Carlos Platero, frente a los debutantes Miguel Ángel Sánchez, Juan Manuel Roca, Marcela Quiroga, Carlos Jaime Quiroga y Nancy Picón. Si bien Gustavo Usín y Enzo Cornejo jugaron dentro del Frente Con Vos, alianza que encabezó Marcelo Orrego, ambos armarán bloques propios en representación de Actuar y del PRO respectivamente para luego trabajar en un interbloque opositor.



En el bloquismo, las autoridades continuarán tal cual están hoy. Es decir, el chimbero Andrés Chanampa será el presidente de la bancada, dijeron las fuentes.



La otra fuerza que consiguió representación en la Cámara de Diputados fue el frente San Juan Primero. Enrique Montaño, de Iglesia, y Marcelo Mallea, de Angaco, serán los que ocuparán los lugares por el espacio que lideró Martín Turcumán, aunque todavía no está definido quién será el presidente.

Frente Todos

25

Diputados metió el frente oficialista. Hay 20 peronistas, tres bloquistas y un miembro de Confe (Florencia Peñaloza) y uno del Frente Grande (Horacio Quiroga).