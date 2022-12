-Al fallo de la Corte hay que respetarlo o terminar con lo que motivó el fallo.

A poco de cerrar el año, el mandatario provincial se hizo un momento en la agenda para recibir a DIARIO DE CUYO en su despecho de la Casa de Gobierno. A agenda abierta, el Gobernador habló sobre la situación económica de la provincia, la nacional, de la política local, de su posible candidatura, que anunciaría en los próximos días, y de sus chances nacionales. También de la política nacional.



-Arranco por lo institucional y luego lo político, ¿cómo termina este año la provincia? ¿Qué análisis de lo institucional y lo económico hace?

-Terminamos bien el año, con una realidad internacional muy complicada que rápidamente llegó a San Juan. Con un mundo que tironea por la producción y los precios de los alimentos y la energía. Con un país que, obviamente, tiene problemas macroeconómicos, pero que en el último tiempo se ve que por lo menos empieza a tener una tendencia descendente en la inflación.



-Eso es relativo, cuando se está con números tan altos, bajar poco es no bajar nada, me parece...

-Tenemos una situación difícil para todos, de eso no tengo dudas. Dentro de eso San Juan termina mejor que este análisis internacional y nacional, con un presupuesto equilibrado y sin déficit, con un 30 por ciento de inversión en la obra pública, cumpliendo aumentos salariales como nunca antes se dieron en la provincia. Cuando se pague diciembre se incorpora el 100 por ciento de aumento y en enero y febrero se va a disparar la cláusula gatillo, es decir, vamos a terminar con un 110 por ciento cuando empecemos el 1 de marzo. Entonces terminamos con un cumplimento estricto de nuestras obligaciones, sin romper cadena de pago.



-La oposición lo cuestionó por los eventos deportivos. ¿Cómo analiza esa respuesta de la oposición?

-Vino el economista Martín Redrado hace un tiempo y dijo que la provincia de San Juan es la que más crecimiento en turismo había tenido durante este año que empieza a cerrar. Estas son las cosas que vamos a discutir de aquí al 14 de mayo, si ellos (por la oposición) no quieren el deporte y si ellos en lo personal no quieren practicar deportes, está muy bien, es una decisión personal, pero llevar eso a que el Estado y la sociedad deban sufrir una decisión personal de ellos respecto de algo que ha venido dejando beneficios de manera tangible para los sanjuaninos, creo que no está bien. Estas son las cosas que vamos a discutir en la elección.



-¿Cuál es la razón por la que difiere las elecciones provinciales de las nacionales?

-Primero porque no son los mismos ámbitos donde se tratan las mismas cosas. San Juan ha establecido un modelo de gestión y la idea es que los sanjuaninos puedan poner toda la atención en qué modelo van a preferir a partir del 14 de mayo. Hace 20 años que San Juan establece fechas distintas y esto no es adelantar elecciones, es fijar fecha. Porque en ningún lugar se dice que las elecciones deban ser junto con las nacionales, que además por una cuestión de lógica política comunicacional, lo nacional se lleva toda la atención y las provincias quedamos como último orejón del tarro. Sin tratar lo que es determinante en San Juan: por ejemplo qué modelo económico vamos a querer, qué modelo social le vamos a proponer a los sanjuaninos. Eso es responsabilidad de todos los frentes y la idea es que los sanjuaninos pongan toda la atención en lo provincial. Ese es el motivo de la convocatoria.



-De paso se separa del Frente de Todos nacional...

-Bueno, pero ha habido otras épocas también. Los sanjuaninos muchas veces hemos determinado fechas distintas en las elecciones.



-Está bien, pero en estos momentos parecería que le conviene demasiado no hacer la elección el mismo día: el Gobierno nacional no está haciendo bien las cosas...

-Eso puede ser un efecto colateral. A mí me interesa saber qué opinan los frentes opositores de la minería, por ejemplo. O me interesa saber qué opinan los frentes opositores sobre las políticas deportivas, sobre el cannabis medicinal, sobre las energías renovables, y a todo eso lo tenemos que discutir sin interferencias, sin cosas que distraigan el foco de lo que los sanjuaninos tenemos que definir.



-La oposición dice que se va a gastar más plata que yendo con la elección nacional, ¿es así?

-Es otra de tantas cosas que difiero con la oposición. En todo caso esto es invertir en democracia. Definir qué modelo de provincia queremos no es un gasto, es en definitiva una inversión.



-Parece que le reclama a la oposición su falta de definición en algunos temas locales...

-Repito: algún día tendrán que decir qué provincia quieren...



-Yendo al debate por la coparticipación y el fallo de la Corte por el que se le devuelven fondos de coparticipación a Horacio Rodríguez Larreta, la Ministra de Hacienda de San Juan dijo que si bien está por verse, se cree que algún impacto va a haber gracias a la situación económica en general...

-El análisis es que los fondos fueron idealmente determinados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo lo que la Constitución habla de fondos de coparticipación, pasa por el Congreso y necesita el apoyo de todas las provincias. Por eso nunca nos pudimos poner de acuerdo. Sí lo hicimos en San Juan y dictamos Ley de Coparticipación. Nunca lo pudo hacer el país. Entonces, primero, los fondos fueron ilegítimamente otorgados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso lo hizo "Mauricio", como les gusta decir en la oposición.



-Macri.

-Por Macri. Y recibidos por...



-¿Horacio?

-Exactamente, por Horacio, como dice la oposición. Esto, como primer análisis. Así nace esa adjudicación de fondos, de manera ilegal e ilegítima.



-Entonces Alberto también lo hizo de manera ilegal e ilegítima, cuando en 2020 le quita puntos de coparticipación a la Ciudad.

-Pero esto había nacido antes, cuando Macri le otorga a la Ciudad fondos con la excusa de la Policía de la Ciudad. Es como si yo, porque soy de Pocito, le otorgo fondos con alguna excusa -porque la excusa fue la policía-, trato de buscar la excusa de que los estadios están en Pocito, por ejemplo, entonces por decreto, y por encima de la ley y sin pasar por la Legislatura provincial, le otorgo fondos al departamento de Pocito. No corresponde. Para eso tenemos Ley de Coparticipación en San Juan.



-¿Afectará a San Juan?

-Sí, afectará a la provincia.



-Volviendo al fallo, no acatar ¿no es un extremo?

-Es que yo no sé si el camino sea ese. No sé si lo que se está informando es lo que ha dicho el Gobierno. En la reunión que yo estuve, no se habló de no acatar.



-Los medios hablan que esto se acordó entre 14 gobernadores y el Presidente.

-En la reunión donde yo estuve, no se habló de no acatar, reitero.



-¿Usted se va a oponer a que la provincia se vea afectada?

-Claro. Yo no peleo con el Gobierno nacional por un feriado solamente. Porque ese feriado implicaba que todos no trabajaran y afectaba la actividad económica y también a los tributos que cobra el Estado sanjuanino, por un feriado. Imagínese si no me voy a pelear por la plata de los sanjuaninos.



-¿Usted cree que al fallo hay que respetarlo?

-Al fallo de la Corte hay que respetarlo o terminar con lo que motivó el fallo.



-Reclamaba usted a Orrego y a Laciar, diputados nacionales de Juntos por el Cambio, que salieran a favor de San Juan. Y lo que respondió Orrego es que esto no pasó por el Congreso. ¿Por qué les cuestiona a ellos dos en particular si no trataron el tema?

-Son diputados representantes de San Juan. Yo creo que esto va a ir al Congreso.



-¿Usted cree que el Gobierno va a enviar un proyecto de ley para redistribuir partidas?

-Yo entiendo que algo de eso puede ocurrir.



-Cuando ocurra esa discusión en el Congreso, usted le pide a los diputados nacionales que se la jueguen por San Juan...

-Si eso va a ocurrir y ellos van a votar a favor de Horacio, yo no estaría entendiendo cuál es el fin de la representación de los legisladores en defensa de los intereses de San Juan, votando para la Ciudad de Buenos Aires.



-Usted dijo que en vez de San Juan votan para sus jefes porteños. ¿Usted no tiene jefes porteños?

-No. No lo tuve por el feriado de hace unos días.



-Es una pelea con el Gobierno nacional, tampoco ha sido tan rebelde...

-He tenido varias. Con el anterior presidente y con este.



-Con Mauricio.

-Claro.



-Y pensar que en el peronismo lo veía como cercano a él (por Macri).

-No, yo soy cercano a los sanjuaninos. Y he dado muestras de no haber sido cercano con Mauricio (risas). Fui quien entabló tres demandas al Gobierno anterior. Previo apartado, entre paréntesis, tres demandas al Presidente anterior, saldadas luego por este Gobierno.



-Alberto no es un jefe político entonces...

-Sí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.



-Usted introdujo esto de la jefatura porteña, por los opositores. Yo le pregunto ahora de sus jefes...

-Alberto es el presidente del Partido Justicialista y el presidente de la Nación. Obviamente que si afecta a los intereses de los sanjuaninos, yo me tengo que poner de este lado. Le vuelvo a repetir. Yo podría haber llevado a juicio a la administración nacional anterior y haberme hecho el olvidado con esta administración. No lo hice. Ya levantamos dos demandas y las levantamos porque cumplieron, si no, hubieran seguido. También le reclamé fuerte a este Gobierno, y lo seguiré haciendo.



-Fijó con anticipación la fecha de elecciones. Pudo esperar, ¿por qué se adelantó?

-La idea es que pueda haber un horizonte y no haya un motivo de queja.



-Usted siempre rescató la buena convivencia institucional de San Juan. Me puse a buscar algunos discursos suyos en la Cámara de Diputados y ha rescatado muchas veces que a diferencia de, por ejemplo, las peleas que hay en la política nacional, San Juan tiene paz política. Con las últimas declaraciones suyas, las respuestas de la oposición, la judicialización de la política, ¿se rompió la convivencia? ¿Ya no hay paz institucional?

-No, no es para tanto. Coincido en general en que la política tiene que ser una expresión de ideas y no de afrentas personales, y afrentas personales no han habido. Podría decir cuestiones muy particulares, pero no sumaría al debate.



-El intendente de Rivadavia (Fabián Martín) es el más filoso a veces...

-Puede ser, sí, puede ser. Es probable que también su entorno, por algunas cuestiones ya no políticas sino más familiares. Pero yo a eso lo dejo a un costado.



-Pero le molesta...

-Ya estoy acostumbrado. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es política, esto es así. En un país tan convulsionado es probable que esto también afecte a la totalidad de las provincias argentinas, también es una realidad.



-Me llamó un poco la atención la personalización que hizo sobre Orrego y Laciar, que suele no hacerlo usted...

-Bueno, pero son diputados. No sé qué apellido poner porque en realidad ellos son los diputados, no he hecho otra cosa. Y a ellos nunca se les ha pedido nada. Pero en este caso sí porque yo sé en qué termina esto, la actualización de estos fondos ilegítimamente otorgados a Horacio, significan alrededor de 1 billón de pesos. Nos están debiendo 28 mil millones respecto de los últimos certificados de vivienda, imagínese.



-¿Usted cree que Orrego no es capaz de hacerlo?

-¿Qué cosa?



-Defender así a San Juan.

-Entiendo que son personas de buena voluntad, pero por ahí el poder central presiona. Yo te lo digo que presiona. Entonces, es probable que este fallo que fortalece las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo a las elecciones, sea aplaudido por todos los que dependen de la política, en todo el país, en sus referentes realmente.



-Vamos a jugar con la hipótesis de que usted es candidato a gobernador.

-Juguemos.



-Candidato a vice, ¿hombre o mujer?

-Puede ser hombre o puede ser mujer. No lo sé



-Más allá de que no lo diga, ¿tiene definido el nombre?

-No, y de verdad lo digo, no. No lo tengo definido porque falta un paso más. Cuando yo dé el paso, el mío en lo personal, de verdad, ahí me pongo a trabajar en las hipótesis ciertas de qué es lo que puede ser.



-Yo podría inferir, entonces, que usted ya está diciendo que va a ser candidato a gobernador. Si ya está pensando en candidato a vice...

-No, le dije que no.



-¿Puede ser que el candidato a vice sea intendente?

-Puede ser cualquiera. Pueden ser todos los que hayan hecho bien las cosas, porque en definitiva el candidato a vice es un lugar sumamente destacado, aunque no parezca. Tiene que tener una sintonía fina con el gobernador, que yo la he tenido con cada uno de los candidatos a vice que he tenido. Pero puede ser cualquiera de los que vos ves que son parte de mi proyecto político. Pueden tener algunos más chances que otros u otras.



-¿Antes de fin de año?

-O después, pero no mucho más allá. Lo tengo casi definido y en no mucho tiempo lo comunico.



-No mucho tiempo, es una frase muy inexacta. Por ejemplo, para mí el partido entre Argentina-Francia fue una eternidad, pero fueron sólo 120 minutos...

-Parecían años. Cuando terminó, yo estaba más canoso, más arrugado (risas).



-¿Cuánto "no mucho tiempo más"?

-En quince días más, máximo, confirmo si soy candidato o no.



-Se ve, porque también tiene mucho tiempo hacia adelante y podría dejar pasar el tiempo para comunicarlo...

-Podría dejar pasar tres meses tranquilamente.



-¿Por qué lo comunica ahora?

-Para darle tiempo a la oposición.



-¿Usted es el mejor candidato de su espacio?

-Ops (ríe). He acuñado experiencia, esa es la verdad. Y he demostrado en las situaciones más difíciles tranquilidad para tomar decisiones. Y los contactos nacionales también, con oficialismo y oposición. Ahora, yo tengo claro que de acuerdo a la decisión que tome, en un tiempo prudente nuevas generaciones van a competir por este lugar y me parece muy oportuno que así sea.



-¿Cuántos candidatos a Gobernador cree que va a tener su espacio?

-Entre dos y tres.



-¿Dos seguro y a lo mejor tres?

-Sí, dos, seguro. Y a lo mejor, tres. Mi espacio va a tener un candidato. Puedo ser yo u otro. Ese será uno.



-¿Ya tiene confirmado que el giojismo tendrá otro candidato?

-No totalmente, pero creo que sí.



-El giojismo y ¿quién más?

-Puede haber un candidato más.



-¿Franco Aranda?

-He conversado en él en el último tiempo. No me ha definido. Yo no lo puedo asegurar, pero tampoco sería para descartarlo.



-Y alguien más del kirchnerismo, ¿puede ser? O Gioja es el representante de ese sector...

-Representantes de ese sector o del Frente Renovador, es probable. Mínimo dos, máximo, tres.



-Hay departamentos donde existen hasta 5 o 6 listas o personas que se proponen. ¿No cree usted que va a terminar confundiendo al electorado, cuando la gente entre al cuarto oscuro y encuentre un arco iris de boletas? ¿Sumar un montón de listas termina siendo positivo?

-Un montón, no debería ser. Un sistema parecido al Sipad fue el que se puso en ejecución en la Ley de Lemas en 1995, y ahí nacieron muchos buenos dirigentes políticos. Alberto Hensel, Joaquín Uñac, Luis Martinazzo, Robert Garcés, etcétera. Juan Carlos Abarca creo que es de esa época también. O un poco posterior, pero cerca. Entonces, me parece que es una gran oportunidad para que nuevos dirigentes, no sólo de la política sino de cualquier otra actividad de la vida diaria de los sanjuaninos, puedan surgir. Y no creo que vayan a ser tantos candidatos por departamento. No creo.



-¿Hasta cuántos?

-Yo calculo que dos o tres. No deberían ser más.



-¿Usted le daría apoyo a una sola lista por departamento?

-No. Yo sería equilibrado con todos.

-Llama la atención también que está exponiendo varias figuras del Gabinete en las listas: Alejandra Venerando (Salud) en Rivadavia, Carlos Munisaga (Seguridad) en Rawson, Alberto Hensel (Gobierno) en Sarmiento, Fabio Aballay (Desarrollo Humano) en Pocito. Debe estar suponiendo que el Gobierno tiene una excelente imagen y por eso termina tomándose de sus funcionarios para las candidaturas. ¿No cree que es un poco riesgoso eso?

-No, yo creo que ellos han incorporado mucha experiencia, en positivo. A Venerando le tocó lo que a ningún otro ministro de Salud le tocó en los últimos 100 años en San Juan y ella ha hecho muy bien las cosas. También Francisco Guevara en lo suyo. Ni qué hablar de Hensel en el caso de que así sea, que podría ser. Aballay conoce muy bien Pocito, y Carlos viene trabajando Rawson desde hace años. A mí me parece que esto tiene que ir elevando la calidad institucional, no solamente la participación política, gente que tenga la experiencia necesaria para llegar a un lugar y no estar a prueba y error durante dos años porque ahí se le terminó el periodo.



-Se lo vio muy protagonista en la reunión de los gobernadores tras le renuncia pública que hizo CFK a una candidatura para el año que viene. ¿Está relojeando alguna posibilidad suya en el plano nacional? Las fechas le dan, 14 de mayo acá la elección y recién el 24 de junio vence el plazo para anotar lista a nivel nacional. Lo plazos dan siempre y cuando usted tenga un resultado positivo en San Juan. ¿Abandonó esa idea? ¿La tuvo alguna vez? ¿La tiene?

-Para abandonarla hay que tenerla primero y no la tuve. Sí me interesa ser uno de los 10 referentes del espacio que nos podamos sentar a mirar qué viene en política. Pero mis esfuerzos hasta el 10 de diciembre del año que viene están puestos en San Juan y respecto a una decisión personal pueden seguir estando puestos acá.



-¿Le gusta ese rol?

-Sí, pero antes de nada definamos qué es ese rol. Ser uno de los 10 dirigentes que puede ser parte dentro de mi espacio de la discusión nacional, ese rol me interesa, otro rol es muy difícil de predeterminar.



-¿Pero si gana la elección acá, cree que eso le va a dar derecho a reclamar algo?

-Respecto a ser candidato, no. Pero sí respecto a opinar sobre mi espacio a nivel nacional.



-Pero a eso ya lo tiene hoy, ¿o no?

-Sí, pero quisiera tenerlo más todavía, con mayor fuerza.



-¿Cristina debe no ser candidata? ¿Alberto debe ser candidato?

-Yo no quiero definir nada de ellos, pero hace un tiempo me parecía a mí que Cristina no iba a ser candidata a presidenta, pero era una percepción personal.



-¿Y Alberto?

-Me quedo con sus palabras, con que va a trabajar para que el mejor del espacio sea el candidato. Me parece que es una decisión razonable.



-¿Tiene que salir de los gobernadores el próximo candidato a presidente del frente?

-Vamos a tener injerencia, no sé si tan tajante como que deba salir de ahí. Pero yo creo que vamos a poder opinar. Y ese rol me interesa.



-¿Y Massa candidato?

-Está haciendo bien las cosas, tomó el Gobierno en una situación sumamente delicada. Obvio que no le ha sido fácil pero por lo menos se ve que la pelea.



-¿Pero lo ve candidato?

-Yo no lo descartaría...



-¿Y usted lo votaría?

-Si es el referente de mi espacio, por supuesto. Mi voto siempre ha sido peronista, siempre. Me puede haber gustado más o menos, pero mi voto siempre ha sido peronista.



-¿No se arrepiente de algún voto?

-No.