Avalancha. La Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 será la sede que recibirá a los apoderados de las fuerzas políticas para sus presentaciones.

Las fuerzas políticas ingresarán hoy en el plazo límite para la presentación de alianzas electorales y aún hay cuatro que no tienen definido su panorama. Una de ellas es Producción y Trabajo, el principal partido de la oposición, cuyo líder, Marcelo Orrego, no decide si irá con Cambiemos o si jugará en soledad. Ni el anuncio de que el peronista Miguel Pichetto será el candidato a vice de Mauricio Macri disipó dudas. Las otras agrupaciones que terminarán hoy de cerrar su futuro son ADN, de Martín Turcumán; la Cruzada Renovadora y Nueva Dirigencia.



El resto ya está encaminado, que también son partidos que participaron en las elecciones provinciales. El PJ y sus aliados competirán junto al frente que lidera la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, al igual que el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). El radicalismo y el PRO serán Cambiemos (que llevará ahora un nuevo nombre). En Dignidad Ciudadana no tendrán un referente nacional y participarán con boleta corta para las candidaturas legislativas. En la Nueva Izquierda integrarán un Frente de Izquierda a nivel nacional y en el socialismo estarán en Consenso 19 de Roberto Lavagna.



Para la contienda, las agrupaciones políticas locales no sólo deben presentar con quiénes irán en sociedad o si serán de la partida en soledad sino que en esta ocasión también deben definir sus alineamientos nacionales. Esto se debe al decreto que sacó Macri con el que prohibió las llamadas colectoras, es decir, la posibilidad de que un frente local pudiera pegar su boleta con diferentes postulantes a la Presidencia en la etapa de presentación de candidatos. Así, la medida acortó los plazos y las definiciones sobre posicionamientos nacionales al cierre de hoy, el cual se estiró de 7 a 9 del viernes, saltando el feriado provincial de mañana, informaron en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1.



En ese marco, la incertidumbre se mantiene en Producción y Trabajo entre ir con Cambiemos y llevar como candidato a presidente a Macri o jugar en soledad para los cargos de diputados nacionales. Ambas tienen sus pro y contras. Orrego se despegó del PRO y aliarse para esta cita electoral sonará a contradicción y oportunismo. Por otro lado, no ir con nadie a nivel nacional es un experimento casi sin antecedentes y puede resultar perjudicial electoralmente frente a la polarización. La irrupción de Pichetto en Cambiemos no movió el amperímetro en el principal partido opositor, ya que la duda sigue siendo la conveniencia o no de estar junto al Presidente, explicaron las fuentes.



Desde ADN señalaron que la incógnita gira en torno a participar solos con boleta corta o jugar con Lavagna o el salteño Juan Manuel Urtubey, si es que se mantiene el espacio Alternativa Federal. En la Cruzada Renovadora manifestaron que al cierre de esta edición tenían una reunión para tratar de llegar a una definición y en Nueva Dirigencia, de Marcelo Tejada, no descartaban ir en cualquier alianza.



Por el lado de los decididos, el justicialismo local irá en la misma sintonía que el partido nacional, al punto que cambiarán el nombre del frente, el cual se sabrá hoy, revelaron las fuentes. En el mismo sentido competirán la UCR y el PRO y desde la primera agrupación destacaron que presentarán lista propia de candidatos a diputados. En Dignidad Ciudadana no los sedujo ninguna figura nacional ni la idea de aliarse con fuerzas locales mientras que la Nueva Izquierda, el PTP y el Socialismo siguieron mandatos nacionales.

Alineamientos

PJ y aliados

El justicialismo local acompañará la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ante este escenario, cambiarán el nombre del frente. En San Juan van con el bloquismo, Confe, MID y otros.

Dignidad Ciudadana

El partido decidió jugar en soledad, dijo Gustavo Fernández. Explicó que no hubo cambios como para armar alianzas locales y destacó que no tienen un referente nacional.

Producción y Trabajo

Están en la disyuntiva entre acompañar a Mauricio Macri o jugar en soledad. El nombramiento de Miguel Pichetto como vicepresidente ni siquiera les movió el tablero, dijeron fuentes partidarias.

PTP

Para las elecciones nacionales, Alberto Agüero y los integrantes del partido decidieron formar parte del frente patriótico del PJ nacional, apoyando así a la fórmula Fernández- Fernández.

Pro-UCR

Apoyarán la fórmula compuesta por Macri y Pichetto. Desde el radicalismo afirmaron que presentarán una lista propia de candidatos a diputados. También cambiarán el nombre del frente.

Nueva Izquierda

La fuerza de Mary Garrido formará parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, junto a la Izquierda por una Opción Socialista, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas.

ADN

Desde el partido de Martín Turcumán todavía no tienen definido cómo jugarán. Barajan tres posibilidades: ir solos, acompañar a Roberto Lavagna o jugar con Juan Manuel Urtubey.

Socialismo

Hugo Cárdenas y los integrantes del partido decidieron apoyar al exministro de Economía, Roberto Lavagna, que juega en Consenso 19, en sintonía con el mandato nacional.

Cruzada Renovadora

Por el momento, la fuerza de los hermanos Avelín no mostró apoyo hacia ningún candidato a nivel nacional. Fuentes del partido explicaron que anoche iban a definir su futuro.

Nueva Dirigencia

Nada está definido para el partido de Marcelo Tejada. El dirigente afirmó que se reunió con sus pares que integrarán Consenso 19 de Lavagna, pero que está abierto a cualquier alternativa.