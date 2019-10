Durante la inauguración de las nuevas obras en el Parque de Mayo, Alberto Fernández le dedicó unos minutos de críticas al Gobierno nacional.

“La Argentina no soporta más gente que no tiene casas y ese es el desafío que tengo por delante, que todas las familias tengan su propia casa”, expresó el aspirante a llegar al sillón de Rivadavia.

A continuación, fue duro con el Ejecutivo nacional tras conocerse este lunes los números de pobreza del primer semestre del 2019 y afirmó que “yo no me voy a dar por enterado de la pobreza después de 4 años de condenar a millones de personas a este flagelo como lo hace Macri. Yo sé lo que pasa y a eso me lo cuentan ustedes, que me cuentan lo mal q la están pasando”.

En el mismo sentido, manifestó que en el Gobierno nacional “4 años después parecen descubrir que la gente necesita trabajo y padece más la inflación. Yo no necesito eso, soy un pibe de La Paternal que se mete en los barrios y eso voy a hacer, porque vamos a construir entre todos la Argentina que queremos”.