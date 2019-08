Reunión. El candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, asistió ayer al Instituto Patria para conversar con los principales referentes de su partido.

El candidato presidencial kirchnerista del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró la puerta al diálogo con el Gobierno nacional de Mauricio Macri, en medio de la crisis económica desatada tras el resultado de las elecciones primarias.



"No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora". En medio de un scrum de periodistas, Alberto Fernández respondió así a la pregunta de si el presidente Mauricio Macri lo había llamado.



El candidato presidencial del Frente de Todos y el gran ganador de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) hizo declaraciones a la prensa al salir ayer por la tarde de una reunión que mantuvo con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, y con el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el Instituto Patria, la sede de la kirchnerista Unidad Ciudadana ubicada en el barrio porteño de Congreso.



Según fuentes del entorno presidencial citadas por medios nacionales, el presidente Mauricio Macri intentó comunicarse con Alberto Fernández, que anteayer lo derrotó electoralmente.



Explicaron que el candidato del Frente de Todos no respondió a los llamados. "Puede ser, lo llaman dos millones de personas", contestaron desde el círculo del exjefe de Gabinete kirchnerista, que ahora queda cerca de convertirse en el nuevo presidente de los argentinos.



Con quien sí habló el jefe de Estado fue con Roberto Lavagna, el candidato de Consenso Federal que terminó tercero en las primarias. Y con José Luis Espert, de Unite, que superó las PASO con el 2,1%.



"Roberto está muy preocupado por la situación económico y social. Ve que el Gobierno no hace nada", explicaron por su parte desde el entorno del exministro de Economía de Néstor Kirchner.



En ese sentido, y si bien desde Consenso Federal remarcaron que "no habrá apoyo" a la candidatura de Macri de cara a octubre, sí agregaron que podría haber un encuentro entre el exministro y el presidente en estos días. "Institucional", aclararon.



Con Espert, Macri habló ayer dos veces. Según colaboradores del economista, el mandatario le pidió "prudencia". "Le aclaró que había mucho en juego en esta elección", abundaron. El candidato de Despertar le trasladó al presidente que su planteo iría en la misma dirección: "Propuestas coherentes y sensatas, criticando lo mismo que hace 25 años y las cosas que hizo mal el Gobierno", remarcaron. No hubo tiempo para hablar de eventuales acuerdos electorales.



Desde el kirchnerismo no recogen el guante: dicen que la única "responsabilidad" es de la administración nacional, que debe capear la crisis.



El candidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández responsabilizó al Gobierno por la intranquilidad entre los inversores que, dijo, se dieron cuenta de "que han sido estafados". "El presidente tendría que estar dando tranquilidad y los mercados están intranquilos por él, porque admiten que el Gobierno se metió en un escenario donde ahora no puede dar respuesta", señaló Fernández en declaraciones radiales.



El candidato del Frente de Todos le reclamó a Macri que "se ponga las pilas" y "se dé cuenta de que lo que han hecho no le sirvió ni electoralmente ni en términos económicos".



"Cada tropezón del Gobierno se convierte en una crisis económica y eso demuestra la debilidad que tiene".



Saludos. La candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, saludó a simpatizantes en el Instituto Patria.





Frigerio: "Riesgo de volver al pasado"

El Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, atribuyó las turbulencias en los mercados financieros al "riesgo de volver al pasado" y expresó que, tras la derrota en las primarias del domingo frente el peronismo, el Gobierno hará "lo posible para dar vuelta a la elección" en octubre.



"La elección no es lo que esperábamos y la reacción de hoy de los mercados responde a la incertidumbre política que implica el riesgo de volver al pasado", declaró Frigerio, tras felicitar "a los ganadores de esta primaria", en un breve encuentro con varios medios antes de entrar en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires.



Alberto Fernández confió que el único dirigente del Gabinete que lo llamó fue el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.