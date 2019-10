"Una noche volvimos y seremos mejores". Así arengó Alberto Fernández a la militancia en el búnker del Frente de Todos. Cristina ponderó a su candidato y presidente electo. Tendrá una difícil misión", dijo.





Los votos de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, volvieron a ser claves ayer para inclinar la balanza en las elecciones generales y sellar un triunfo en primera vuelta del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, lo que plasmó así el regreso del peronismo a la máxima esfera de poder en Argentina. Fue justo el día que se cumplían 9 años de la muerte del expresidente, Néstor Kirchner, una figura que supo marcarle el rumbo al PJ y fue el mentor de Alberto.



La fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner se impuso con el 48,3 por ciento de los votos contra el 40,44 por ciento la fórmula encabezada por el presidente, Mauricio Macri que pese a la sorprendente remontada después del duro traspié en las PASO no logró el sueño de forzar un balotaje.



Y pese a las señales del Presidente que invitó a su sucesor a desayunar hoy para comenzar a quitarle presión a la transición, el triunfo del Alberto ya tuvo impacto en la economía: El Gobierno resolvió anoche llevar al extremo el cepo y limitó la compra del billete verde a sólo 200 dólares por persona al mes desde los 10.000 que se podían adquirir hasta el viernes pasado. Esta medida para frenar la fuga de divisas, que rige desde hoy hasta fines de diciembre, era uno de los reclamos del flamante presidente electo. Por eso, hoy no habrá feriado cambiario.



Fernández y su compañera de fórmula, la ahora vicepresidente electa Cristina Kirchner, basaron principalmente su triunfo en los guarismos que cosecharon en el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el 52,05 % de los votos, contra solo 36,02% de Macri, que fue secundado por el senador Miguel Ángel Pichetto.



Alberto Fernández le pidió, desde el búnker del Frente de Todos, a los referentes de Juntos por el Cambio que sean "conscientes de lo que nos han dejado, y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado".



"Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan, y que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo y compromiso de todos", expresó Fernández.



Antes, Macri felicitó desde el campamento de Juntos por el Cambio, a Alberto Fernández, y se comprometió a ejercer "una oposición sana, constructiva y responsable", que "reafirme las conquistas logradas", en un discurso en el que afirmó que dejaba el gobierno con "un país con bases sólidas", que cambió "la cultura del poder".



Macri se tomó su tiempo para agradecer el apoyo de todos los argetninos y el esfuerzo en la campaña y fiscalización de las elecciones.



El jefe del Estado reconoció la derrota ante el kirchnerismo en las elecciones generales y declaró que trabajará desde hoy para una transición ordenada y para que que los argentinos no sufran las consecuencias de la crisis.



La novedad del resultado de este domingo fue el notable crecimiento de Macri, ocho puntos más que en las primarias de agosto, con lo que dejó nuevamente como las grandes derrotadas a las consultoras y encuestadoras, ya que no previeron el avance de Juntos por el Cambio.



El Presidente logró imponerse en seis provincias, cuatro más de las que ganó en agosto. Igual no alcanzó con el amplio triunfo Córdoba con el 60% de los votos, o dar vuelta de derrota en Santa Fe y Mendoza durante las PASO o el triunfo en Entre Ríos. Tampoco con el histórico triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad que logró la reelección en primera vuelta con el 55% de los votos. Así se convirtió en el primero que gana sin tener que ir a un balotaje. Macri también ganó en terreno históricamente hostil como la provincia de San Luis.



Con este resultado, el peronismo tendrá quórum propio en el Senado. En principio, el justicialismo llega a los 37 escaños, uno más que el quórum. En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos, oficialismo parlamentario desde el 10 de diciembre, quedaría con 114 diputados propios, y con 122 como interbloque con aliados; en una paridad de fuerzas con Juntos por el cambio, que se aseguraría 120 y sería la principal bancada opositora.

Cristina le pidió a Macri medidas contra la crisis

Reclamo. La vicepresidenta electa se dirigió al actual presidente y le exigió "responsabilidad" en lo que le resta de mandato para aliviar la crisis financiera por la que atraviesa el país.

La vicepresidenta electa Cristina Fernández pidió anoche al jefe de Estado, Mauricio Macri, que hasta el 10 de diciembre, día en el que finaliza su mandato, "tome todas las medidas para aligerar la situación de las finanzas que vive el país".



Al hablar en el búnker del Frente de Todos, sostuvo que "es su responsabilidad; los presidentes lo son desde el primer día que asumen hasta el último día que se van; ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo". Cristina agregó que "los presidentes lo son desde el primer día hasta el último día que se van, es parte de la responsabilidad en un país".



En la misma línea, dijo: "Señor Presidente, hasta el 10 de diciembre ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la Nación, porque este hombre que va a asumir el 10 de diciembre requiere del esfuerzo de todos".



Además, la vicepresidenta electa se dirigió al peronismo para que "nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado".

Entre el Joker y Francisco

Contorneándose, vestido de traje rojo y con la cara totalmente pintada, un peculiar Joker sorprendió a propios y extraños en un colegio electoral de la localidad de Lanús, en el conurbano bonaerense, como popularmente se le llama al populoso cinturón de ciudades que rodea a la capital.



Emulando el papel de Joaquin Phoenix en la taquillera "Joker", su ocurrencia no tardó en hacerse viral gracias a un video casero que circuló en las redes sociales.



Mientras tanto, en un colegio porteño del barrio de Puerto Madero, un ilustre visitante se coló en la multitud de periodistas y curiosos que esperaban al candidato presidencial peronista Alberto Fernández, favorito en los sondeos de las elecciones del domingo.



Subido en una escalera en medio del tumulto y vestido con la típica vestimenta blanca de pontífice, un imitador del papa Francisco bendijo a sus compatriotas en este domingo electoral.



A las puertas de la Universidad Católica Argentina, donde votó el candidato presidencial Alberto Fernández en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tampoco faltaron una lluvia de pétalos de rosas y los famosos cánticos en su apoyo.