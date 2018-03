En la mañana de este viernes, en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico el ministro de Educación Felipe De Los Ríos puso en funciones al nuevo director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Alfredo Vera.

Vera, luego de recibir el decreto de designación, agradeció la presencia de familiares, amigos y funcionarios y expresó: “Agradezco esta oportunidad que me brindan y la confianza del señor gobernador y del ministro de Educación. Es un gran desafío. Podría decir 'ya estuve mucho tiempo en actividad' y podría decir 'es hora de quedarse más tranquilo y en casa', pero mi espíritu no es para estar quieto, tengo ganas de seguir trabajando porque hay mucho por hacer y Dios dirá cuándo será el momento para retirarme”.

Por otra parte, señaló: “Comencé mi trabajo como docente hace muchos años, he estado en el sistema en diferentes cargos, en diferentes zonas, en escuelas grandes y más pequeñas, conozco el sacrificio y la tarea de docentes y directivos. Sé de las necesidades y el compromiso. Ahora tenemos un gran desafío que es trabajar con la Educación Secundaria 2030. Además, creo en el proyecto del Plan Provincial de Educación, es un proyecto que si logramos concretar nos permitirá resolver varios temas complejos que tenemos. Es un proceso que requiere el trabajo en equipo, compromiso y actitud. Es a lo que los convoco para trabajar y lograrlo. Muchas gracias”.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el ministro de Educación: “Esta una oportunidad más en el desarrollo de un proceso, los seres humanos tenemos ciclos y en política estos ciclos se cumplen de manera vertiginosa. Esto tiene que ver con el desempeño que cada uno de nosotros ponemos en el desarrollo de una tarea, que el día de mañana le puede tocar a ustedes estar al frente de la cartera educativa”.

“La educación es un bien social inagotable y requiere, como bien decía Alfredo, aptitud predisposición, compromiso, voluntad, tesón, tracción, tenacidad y muchos sinónimos más que tienen que ver con una cosa que es la entrega, la vocación. Todos los que abrazamos esta profesión sabemos que no nos vamos a enriquecer, sabemos que llegaremos a un estado en que quizás tendremos las necesidades básicas quizás satisfechas, que podamos enviar a nuestros hijos a la universidad, que sean personas de bien y después que nosotros llegaremos a una jubilación y nos veremos en la plaza. Ahí termina, no hay casino en Las vegas, ni vacaciones en las Bahamas, no hay depósitos offshore, que hoy están de moda”.

“Los que estamos aquí es porque creemos firmemente que la educación es un bien social y que es generador del cambio. Sin educación no es posible ninguna sociedad. ¿Cuál es el desafío que nos interpela a ustedes y a nosotros? Una sociedad que esta descreída, especialmente los adolescentes descreen de lo que es la escuela, no aceptan que hay que ponerle esfuerzo a este trabajo, que es el trabajo intelectual de estudiar y se ve motivado por el ocio electrónico y otras ofertas banales que están en la sociedad que lo único que hace es generar detractores y cuando la ficha cae, ya hemos perdido muchos años de nuestra vida y recuperarlos costará mucho”, sostuvo De Los Ríos.

El ministro destacó además que “el Consejo Federal aprobó la Educación Secundaria 2030 para cambiar, porque los resultados de la estadística de la calidad educativa nos muestran que necesitamos revertir los datos de todas las jurisdicciones que no son buenos. Pero además nos genera el compromiso de cambiarlos y para esto no hay misterio, ni formulas mágicas, se consigue con vocación y dedicación”.

Educación 2030 y nueva organización institucional

El titular de la cartera educativa anunció además modificaciones en la organización institucional y en la metodología de enseñanza y aprendizaje: “Hay que trabajar con proyectos que requieren equipos interdisciplinarios, dinámicos, que reajusten la demanda de necesidades de los estudiantes, que estén nutridos de muchísimas herramientas, que permitan nuevas estrategias y nuevas didácticas”.

Advirtió asimismo que “hay que ser flexibles al cambio. Nosotros tenemos la necesidad de implementar este proceso por el bien de San Juan y la obligación de brindarles todas las posibilidades de aprendizaje de estas nuevas herramientas. San Juan va adherir a este proceso de cambio de Educación 2030 con nuevas instituciones que creamos a partir de este año, habrá un proceso nuevo de organización institucional”.

Para finalizar, el ministro detalló que "con los gremios deben acordar las designaciones por cargo, a cuántas horas equivale un cargo, si habrá más de un cargo en el nomenclador del decreto nuevo o habrá uno solo. El profesor 'taxi' ya no estará en el sistema. Se busca la concentración por área. También se pretenden la concentración horaria".