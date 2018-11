Definición. Uñac confirmó que Walberto Allende (a la izquierda) será quien comande las directivas en 9 de Julio. Lo hizo hace días, en la inauguración de un centro de jubilados en el departamento.

El PJ de 9 de Julio tuvo el jueves por la tarde una reunión clave de cara a las elecciones de 2019. Los alfiles que comanda el presidente de la Junta, el diputado nacional Walberto Allende, escucharon los lineamientos del titular del partido Sergio Uñac y las fuentes consultadas sostuvieron que se definió que el legislador no irá por la intendencia nuevejulina, pero sí será el articulador del armado de la lista. Además, indicaron que no permitirán el ingreso del actual jefe comunal, el basualdista Gustavo Nuñez, quien había deslizado la posibilidad de sumarse a las filas del uñaquismo (ver recuadro). Así, el peronismo departamental comenzará desde este lunes a cerrar el cronograma de recorridas en el distrito y empezará a buscar la figura que represente el modelo de Uñac.



Para el Gobernador, Allende es un alfil clave y cercano, al punto que no llegó a ocupar la banca que ganó en la Cámara de Diputados local porque el mandatario lo designó ministro de Desarrollo Humano. Tras dos años de gestión, Uñac lo postuló para ser legislador nacional, puesto en el que el nuevejulino ha demostrado su lealtad al Ejecutivo provincial, liderando el bloque de diputados sanjuaninos que le responden a Uñac y encarando negociaciones trascendentales como la Reforma Previsional y el Presupuesto Nacional 2019.



En ese marco, el propio Gobernador en una visita que hizo al departamento hace unos días dejó en claro cuál es su posición con respecto a Allende en su armado político, al manifestar que tiene "tremendas responsabilidades nacionales", por lo que "definitivamente va a tener que articular y generar la mejor oferta electoral en 9 de Julio".



El diputado nacional viene esquivando definiciones sobre su regreso al departamento como candidato (del cual fue intendente en dos períodos), pero fuentes cercanas a su entorno aseguraron que es una ficha descartada para competir por ese lugar y que seguirá en su cargo en la Cámara baja.



Como un peso pesado como Allende no jugará, el justicialismo ahora debe encontrar y posicionar a una figura para tratar de revertir la derrota en manos de Nuñez en 2015. Por eso, las fuentes indicaron que Uñac llevará a cabo una encuesta para conocer quiénes son los que tienen una mayor exposición y conocimiento en tierras nuevejulinas. Es más, el mecanismo de hacer un relevamiento entre los vecinos se repetirá en otros distritos como Ullum, donde si bien ya se definió que David Domínguez será el candidato a intendente, hasta el momento no está sellado quién puede ser el compañero de fórmula que apunte a una banca en la Cámara de Diputados.



El encuentro entre los dirigentes de 9 de Julio con el presidente del PJ refleja que el partido de mayor peso en la provincia ha comenzado a moverse de manera vertiginosa, luego de que el propio Uñac confirmara que las elecciones en San Juan serán desdobladas de las nacionales. Los que ya pusieron primera fueron los integrantes del justicialismo de Ullum al definir a su postulante. Y en Capital se dieron encuentros en los que los cuatro presidentes de las Juntas mostraron su acompañamiento a la gestión de Franco Aranda.



9 de Julio es uno de los cuatro distritos, junto a Rivadavia, Ullum y Caucete, en los que el oficialismo perdió en 2015 la intendencia en manos de la oposición. En el caso de Santa Lucía, Marcelo Orrego retuvo el cargo de jefe comunal. En esos comicios, Allende fue candidato a diputado departamental y sacó más votos que su compañero que iba por la Intendencia, lo que reflejó un corte de boleta.

¿Núñez oficialista?



Desde comienzo de año viene circulando la versión de que el intendente basualdista Gustavo Núñez tiene intenciones de cruzarse al bando oficialista. Al ser consultado por este medio, el dirigente nuevejulino no negó la posibilidad aunque sostuvo que esa chance se podría hacer verdad si hubiera un ofrecimiento desde Casa de Gobierno.



Núñez llegó a la Intendencia de la mano de Producción y Trabajo, partido que integra el frente Cambiemos en la provincia. A pesar de eso, Nuúñez resaltó que estar en el mismo espacio político del presidente Mauricio Macri no le ha traído beneficios, ya que ha recibido más ayuda de la gestión uñaquista. De hecho, con la ley de coparticipación municipal, 9 de Julio comenzará a recibir un 66 por ciento más de fondos que los que le fueron presupuestados este año.

Claves

Posibles candidatos

Sin la participación de Walberto Allende como candidato a intendente de 9 de Julio, quienes aparecen con más peso por encabezar la lista son los concejales Miguel Rodríguez y José Bustos y el diputado Eduardo Banega, aunque todavía no se definen postulaciones.

Puntapié inicial

Las comunas de Ullum y 9 de Julio han dado inicio a las reuniones departamentales de cara a las elecciones de 2019. Según el cronograma, el 10 de enero es el plazo para la conformación de alianzas y el 30 de ese mes es el cierre para la presentación de candidatos para las PASO.