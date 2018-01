Público. Como la sesión fue pública, vecinos y trabajadores del municipio asistieron y apoyaron las definiciones de los concejales oficialistas. Inclusive calificaron a Risueño de "traidor".

Los tres concejales opositores en Angaco, con José Risueño al frente, fueron ayer por la cabeza del hombre de confianza del intendente José Castro y presidente del cuerpo legislativo, Mario Pacheco. Pero este último y su colega de bloque criticaron con dureza al edil que lideró la movida y que hasta no hace mucho integró el equipo oficial. Inclusive contaron con el respaldo de vecinos que aplaudieron los embates contra el exsocio. En ese escenario, la oposición esquivó la definición sobre el reemplazo del titular del Concejo por su supuesto accionar irregular durante la tramitación de una investigación contra la gestión comunal y pospusieron la decisión para el miércoles de la próxima semana.



Lo que está en juego es la presidencia del órgano deliberativo municipal, cuya máxima autoridad es la encargada de que los proyectos del Ejecutivo salgan aprobados. Y en todos los casos, ese responsable es una espada del intendente. Risueño entró al Concejo en 2015 dentro de la lista de Castro, pero se peleó con su ahora exjefe político, al punto de que fue expulsado del bloque oficialista. En su jugada, en la que tiene el apoyo de los radicales Alberto Fernández y Sandra Escuela, busca liderar el cuerpo legislativo para poder avanzar en su investigación por las supuestas anomalías en la compra de gasoil para las movilidades y maquinarias de la comuna. En ese contexto, expuso que Pacheco no cumplió con sus tareas al no enviar al Tribunal de Cuentas de la provincia una resolución que sacó el Concejo, aprobada por la oposición, en la que se daba detalles de los gastos en el uso del combustible. El presidente respondió que llevó a cabo el procedimiento normal, que es enviar la disposición al Ejecutivo.

Contrapunto. Pacheco, presidente del Concejo, se enfrentó con el edil Risueño, de espaldas. El primero calificó a su exaliado como "incoherente" y el edil rebelde lo interpeló con dureza.



Entre otros de los puntos, Risueño cuestionó que Pacheco autorizara que personal de la Intendencia se llevara documentación de Hacienda del Concejo, la cual iba a ser analizada. Pero el titular del legislativo señaló que los expedientes se devolvieron para que el Ejecutivo pudiera responder los pedidos de informe que había planteado el edil rebelde.



Risueño había adelantado que si Pacheco "no daba explicaciones satisfactorias, tomaremos la decisión de removerlo". Tras la sesión, dijo que los argumentos no fueron convincentes, pero aún así, pidió que la decisión del reemplazo del presidente se lleve a cabo el miércoles 24, "para que entre los tres concejales estudiemos las respuestas en conjunto", aseguró.



Pacheco y su compañera de bancada, Valeria Garay, aseguraron que la postergación resultaba una "vergüenza" y una "falta de respeto", ya que la sesión se había planteado para definir la continuidad o no del presidente. El primero señaló que Risueño "no tiene la autoridad ética ni moral para conducir el Concejo". Así, recordó que el intendente denunció a su exaliado por "usurpación de cargo", ya que Risueño habría seguido tomando decisiones en el área de tesorería, de donde está con uso de licencia por ser edil. Dijo que la investigación que está realizando es para "cubrirse de las irregularidades que ha cometido" y cargó contra los radicales al señalar que "están avalando a una persona que tiene un ánimo persecutorio". Risueño dijo que cuando termine la investigación sobre el uso de gasoil hará la denuncia, pero Pacheco resaltó que la misma no tiene fundamentos.

La crisis que estalló en 2018

4 de enero

El concejal José Risueño, exsocio del intendente José Castro, dio a conocer una investigación por presuntas irregularidades en la compra de gasoil para las movilidades comunales de enero a junio de 2017. Entre otras cosas, dijo que hubo un aumento desmesurado y que hay dudas sobre el ingreso del combustible.

5 de enero

El intendente explicó que la suba en el uso del gasoil se debe a la progresiva utilización de las movilidades y que el ingreso del combustible está acreditado con las facturas conformadas. Además, dijo que había denunciado a Risueño en la Justicia por "graves acciones administrativas" y que se negó a darle favores políticos.

8 de enero

El juez civil Luis Arancibia ordenó la reincorporación de las dos asesoras del Concejo Deliberante, ligadas al oficialismo, quienes habían sido desplazadas por la oposición y reemplazadas por otras dos profesionales. Las cesanteadas habían presentado una acción de amparo con una medida cautelar.

11 de enero

En sesión ordinaria, los concejales Risueño, Fernández y Escuela convocaron a una sesión especial para tratar la remoción de Pacheco, el presidente del Concejo. Pese a que este último había manifestado que la misma no tenía validez, había dicho a su vez que iba a asistir para dar todas las explicaciones necesarias.