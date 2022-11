"El partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional) ha tomado la decisión política de jugar electoralmente dentro de Juntos por el Cambio (JxC) en San Juan". Si bien la frase de Marcelo Arancibia confirma lo que ya venía sonando dentro del frente opositor que conduce Marcelo Orrego, también refleja que se abre la posibilidad de un armado interno que pretende competir, junto a aliados, en las próximas elecciones generales locales. Es que el dirigente indicó a su vez que "no descartamos presentar candidatos a Gobernador" y en ese marco, tiró flores a partidos con los que viene conversando: la Coalición Cívica, de Facundo Guzmán, y Republicanos Unidos, la pata local de Ricardo López Murphy, que encabeza Miguel Arancibia. Así, en el frente opositor perfila una estructura para competir con el nuevo sistema electoral igual a lemas, en el que espacios integrados bajo una misma agrupación pelean internamente y quien obtenga la mayor cantidad de sufragios se lleva la suma de votos que obtuvo el conjunto.

Las señales apuntan a que habrá un armado para darle competencia interna a Orrego. Si bien las charlas transitan por ese camino, aquellos que lo promueven van más allá ya que no descartan que en el futuro esa idea tenga más peso con la incorporación, a JxC, de otros espacios como el de ADN de Martín Turcumán y la Cruzada Renovadora de los hermanos Avelín. Es que desde Cambiemos sostienen que la oposición debe estar unida en San Juan y que hay tiempo para que dicha alianza se concrete.

Por otro lado, trascendió extraoficialmente que hay dirigentes de JxC que hablan de "ayudar a la conformación de ese posible armado" que perfila que estará integrado por Arancibia del GEN, Guzmán de la Coalición Cívica y Arancibia de Republicanos Unidos. Incluso indican que podrían aportar trabajo territorial, dirigentes y eventuales fiscalizadores el día de la elección. Incluso, sonó que a dicha conformación se podría sumar la Unión Cívica Radical (UCR), aunque algunos lo ven difícil ya que su titular Eduardo Castro ha expresado que el radicalismo estará en JxC tradicional.

Sobre la posibilidad de trabajar con estructura propia dentro de JxC, Arancibia indicó que "estamos en una etapa de ordenamiento. Si bien nosotros todavía tenemos dudas de cuál será el sistema electoral que se utilice, estamos trabajando en busca de la unión y no descartamos que el GEN presente candidato a gobernador". Así dijo que "por supuesto que con la Coalición Cívica podemos trabajar juntos", ya que "Facundo -Guzmán- es un amigo". Ambos se conocen ya que fueron compañeros de fórmula en las elecciones legislativas del año pasado, dentro del Frente Consenso Ischigualasto. Arancibia fue el candidato a diputado en primer término y Guzmán lo acompañó en tercer lugar, por lo que se conocen y no sería difícil que se pongan de acuerdo. Así, consultado este último sobre un posible armado en conjunto, Guzmán no lo descartó e indicó que "no tendríamos problema" y sería "cuestión de charlarlo", mientras que reconoció que Arancibia es alguien que está "instalado" como figura provincial.

A su vez, Miguel Arancibia de Republicanos Unidos, fue más allá al reconocer que "estamos conversando", aunque aclaró que, por el momento, "no está definido". Sí jugó con una frase que viene circulando al indicar que "la dupla Arancibia - Arancibia es una posibilidad".

Cercanía a Bullrich

Marcelo Arancibia reconoció que se siente identificado con el discurso que plantea Patricia

Bullrich a nivel nacional dentro de JxC. La definición puede sumarle peso al dirigente dentro del armado local.

Dupla Orrego-Martín

En JxC vienen señalando que la fórmula fuerte para pelear contra el Frente de Todos

(FdT) es la que estaría integrada por el diputado nacional Marcelo Orrego y el intendente

de Rivadavia, Fabián Martín.