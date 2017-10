Durante las PASO de agosto, Cambiemos le sacó 13 puntos al Frente Todos en Capital. A dos meses de las elecciones legislativas, Franco Aranda aseguró que la diferencia se ha achicado bastante.

"Tenemos como objetivo trabajar fuertemente para mejorar el resultado en Capital y de eso no nos movemos. No medimos nuestro trabajo en base a las encuestas. Según datos que manejamos, estamos achicando las diferencias, pero no nos sentamos en ese número ni decimos que eso es lo que queremos. La decisión la vamos a tener el día 22 con el voto de cada capitalino. Lo que manejamos es que recuperamos un 50%, más o menos. Pero sabemos que puede variar. Hay múltiples factores para tener en cuenta", aseguró en diálogo con Diario del Mediodía de Radio Sarmiento.

"Creo que tiene mucho que ver la figura de nuestro gobernador, que la gente está decidiendo acompañar un proyecto provincial. Hemos hecho un gran esfuerzo en la gestión, si eso aporta al resultado, en buena hora", señaló.