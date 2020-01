En el Ministerio Público hay bronca con una funcionaria judicial que está bajo la órbita del fiscal General Eduardo Quattropani. Es que la asesora oficial de turno, Soledad Medina, que representa los derechos de menores, no atendió llamados telefónicos de distintas autoridades que la buscaban para que asistiera el 1 de enero a una niña de dos años y medio que había sido encontrada sola en la calle y que luego fue trasladada a una comisaría. Si bien la mujer aseguró que no fue contactada por la Policía y que desde una repartición gubernamental le habrían dicho que el tema iba camino a solucionarse, fuentes calificadas contrastaron su versión, al punto de que afirmaron que desde Fiscalía General le abrirán un sumario, ya que se trataría de una falta grave la falta de acompañamiento a un menor en esa situación. De comprobarse la irregularidad, el régimen sancionatorio contempla la suspensión sin goce de haberes hasta 30 días.



Todo se desencadenó el miércoles cerca de las 7.30, cuando una pareja encontró a la nena de dos años y medio deambulando sola en las inmediaciones de Gorriti y Acceso Este, Santa Lucía. Así, hubo un llamado a la Policía, cuyos efectivos la trasladaron al Hospital Rawson para que fuese revisada y luego fue llevada a la Seccional, en donde aparecieron sus tíos y, después, sus padres. Frente a ese escenario, intervino la Justicia y, de hecho, hoy se hizo una audiencia para definir el seguimiento a sus papás para confirmar si se trató de un descuido o si hay algún otro problema familiar (Ver recuadro).



Como la nena fue hallada sola, intervino la Dirección de Niñez y desde la pata judicial, en un primer momento actuó el juez de Instrucción, Benedicto Correa, pero como no había delito, entró a tallar el magistrado Civil, Abel Soria, a cargo del fuero de Familia en feria judicial. Según las fuentes, la que no pudo ser localizada fue la asesora Medina, quien está de turno. Fue así que las autoridades policiales se contactaron con Quattropani, que se encuentra de vacaciones, pero que aun así dispuso que interviniera una subrogante, Mónica Sefair, defensora Coordinadora del sistema de Flagrancia. ¿Cuál es la importancia de la presencia de una asesora? Es que se trata de la representante de los derechos de un menor ante, por ejemplo, la ausencia de los padres, y quien debe dar su opinión ante medidas que velen por la seguridad física y psíquica de un niño.



Desde el Ministerio Público, que tiene bajo su control las asesorías oficiales, señalaron que la orden del fiscal General es que no puede haber un niño en la comisaría sin la asistencia de un funcionario judicial. Además, las fuentes remarcaron que el enojo que hay es que, ante una situación urgente, todos atendieron el teléfono, desde Quattropani (pese a que está de licencia), pasando por el jefe de Policía, el director de Niñez, los jueces de turno y hasta la asesora subrogante, menos la asesora en turno.



Al ser consultada, Medina aseguró que "no recibí ningún llamado de la Policía ni de la Seccional". Sin embargo, trascendió que el juez Correa había dicho que intentó comunicarse con la asesora y que no pudo hacerlo, al igual que una oficial de la Seccional Quinta. Inclusive, las fuentes afirmaron que Quattropani la llamó en dos ocasiones y le envió dos mensajes y tampoco tuvo respuestas. Medina sí señaló que el miércoles atendió el llamado del director de Niñez, pero que este le dijo que el tema estaba solucionado. No obstante, también salió a la luz que hubo dos intentos previos que no fueron contestados.



Claves

Asesores

La importancia de los asesores es fundamental, ya que son los representantes de los menores en ausencia de sus padres. Además, deben velar por la seguridad física y psíquica del niño.

Enojo

Fuentes judiciales afirmaron que la asesora Soledad Medina no respondió las llamadas de distintas autoridades. Esto provocó el enojo en el Ministerio Público, ya que se encontraba de turno.

Reemplazo

Pese a estar de vacaciones, el fiscal General Eduardo Quattropani, dispuso que Mónica Sefair se haga cargo del caso, dijeron las fuentes. Se trata de la defensora Coordinadora de Flagrancia.

Doble control a los padres de la niña

Fuentes judiciales indicaron que ayer por la mañana se realizó una audiencia con el objetivo de comentarles a los padres de la nena que desde la Dirección de Niñez y la Secretaría Social de la Corte de Justicia les realizarán controles con el fin de corroborar si la decisión de que la pequeña vuelva con ellos fue la correcta. Tanto la mujer como el hombre se mostraron predispuestos a colaborar.



Todo comenzó la mañana del miércoles cuando la nena salió de la casa del hermano de su padre, su padrino, luego de abrir la puerta que estaba sin llave. A los 120 metros la encontró una pareja de jóvenes, quienes la acompañaron hasta que apareciera la Policía. Fuentes judiciales informaron que los padres (el hombre es psiquiatra y la mujer estudia Abogacía en Tucumán) le habían dejado a la pequeña a sus familiares debido a que habían salido. Todos coincidieron en que habría sido sólo un descuido.