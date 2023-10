La crisis económica (inflación anual del 103,2 por ciento) y social (40,1 por ciento de pobreza) son el telón de fondo de una elección histórica y que se vislumbra reñida, en la que Javier Milei, de La Libertad Avanza; Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC) van por la presidencia. Hoy se conocerá el impacto del fenómeno del libertario, que fue el más votado en las PASO, si hay o no balotaje y, en el caso de que lo hubiese, los dos que irán a la contienda final. En la provincia también se visualizan resultados ajustados, por lo que se verá el arrastre del "león" hacia sus candidatos, mientras que el gobernador Sergio Uñac, postulante a senador, no sólo se juega la conquista de la banca propia y de los suyos, sino, también, su proyección en el futuro del PJ. A su vez, Marcelo Orrego, mandatario local electo, también tiene una apuesta fuerte para que ingrese la mayor cantidad de sus legisladores en el Congreso ante el próximo Gobierno nacional, al que aspira a que sea, encima, de JxC.

En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, Milei dio el batacazo en la disputa presidencial al ser el más votado, aunque la distancia con Bullrich y Massa fue escasa. A diferencia del libertario, que tuvo su propio caudal, estos últimos tuvieron internas y enfrentan el desafío de contener a los votantes de los rivales que vencieron. Los tres son los que han quedado mejor perfilados para la contienda de hoy y se verá si hay triunfo o no en esta primera vuelta, debido a la paridad que se exhibió. Para lograrlo, cualquier candidato debe superar el 45 por ciento de los votos o llegar al 40 y sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Si eso no sucede, habrá balotaje o segunda vuelta el 19 de noviembre. No son los únicos en la carrera, ya que también compiten Juan Schiaretti, de Hacemos por nuestro país, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (ver páginas 6, 8 y 9).

En el plano local, se decidirán los cargos de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. No son puestos menores, sobre todo, los dos primeros, sumado al impacto político que tendrá su definición en el escenario doméstico. En la pelea por llegar a la Cámara alta, se verá si se repite la irrupción de Milei y "derrama" su caudal electoral hacia sus aspirantes: Bruno Olivera y Mariana Coria. En senadores, el que gana mete dos bancas y la tercera queda para el segundo.

En las PASO, en dicha categoría se impuso UxP, con los sufragios de Uñac y de la lista del giojismo, a la que venció. De acuerdo a la elección de gobernador del 2 de julio y a la del 13 de agosto, el pocitano cuenta con una base de acompañamiento y su meta es aglutinar a todo el voto peronista. El factor de unión es la figura presidencial de Massa, quien, en esta contienda, deberá sortear, como actual ministro de Economía de la Nación, los números de inflación y la disparada del dólar en el marco de la crisis.

El logro de una banca es vital para el Gobernador, luego de que el frente oficialista perdiera el Ejecutivo provincial a manos de JxC. Si bien viene hablando de renovación, un lugar en el Congreso le otorgará un rol protagónico en el reacomodamiento en la conducción del peronismo, el cual, a partir del 10 de diciembre, será oposición.

Movimiento. Personal de Correo Argentino trasladó ayer las urnas a las sucursales en los 19 departamentos para que, hoy, sean enviadas a las escuelas para la votación.

Por su parte, Orrego puso personas de extrema confianza en la lista de senadores, con Emilio Achem a la cabeza. El mensaje de ambos ha sido que el gobernador electo necesita de su gente en el Congreso no sólo para tener su voz a la hora del tratamiento y aprobación de leyes, sino, también, para gestionar proyectos para San Juan. En ese punto, al santaluceño le conviene que la presidencia quede en manos de Bullrich, por la que ha pedido el voto.

El panorama de paridad también se vislumbra en la categoría de diputados nacionales, cuya definición se produce a través del sistema proporcional D'Hondt. Es decir, la distribución se produce en base a la cantidad de votos obtenida por cada fuerza política. En ese marco, si se repite el escenario de tercios, es probable que cada una de las alianzas se lleve una de las bancas. Se verá.

En las PASO, compitieron ocho fuerzas políticas, entre alianzas y partidos, pero sólo tres siguieron en carrera, dado que el resto no superó el piso del 1,5 por ciento de los votos (ver página 3). Los electores que se inclinaron por las opciones que quedaron afuera pueden aumentar el caudal de las que siguen en pie, sumado a que es un hecho que aumentará el nivel de participación y se verá si hay un cambio de posición de los que sufragaron en blanco (ver página 4). Además, la elección de hoy marcará una renovación total de las seis bancas en el Congreso (ver página 5).

Electores

Las personas habilitadas para votar son 608.535. Podrán hacerlo en 1.810 mesas distribuidas en 237 escuelas de los 19 departamentos. Al ser los distritos con mayor cantidad de habitantes, Rawson tiene 291 mesas, mientras que Capital cuenta con 284.

Autoridades

Habrá 1.810 presidentes de mesa y 1.810 suplentes o vicepresidentes, los que fueron nombrados por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1. El organismo contará con 250 delegados electorales desplegados en los 237 establecimientos escolares.

Operativo

En el Comando Electoral indicaron que más de 1.260 efectivos estarán afectados a la seguridad. En Gobierno dijeron que habrá unos 700 uniformados de la Policía local y el resto será del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.