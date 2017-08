Ganó con poco más del 40 por ciento de los votos, en una elección que será recordada porque por primera vez se presentaron cuatro listas y por la participación de letrados a las urnas: 1.039, superando el promedio de otros sufragios. Tras su consagración, asumirá el 8 de septiembre. Marcelo Arancibia dialogó con DIARIO DE CUYO y anticipó que hará una auditoría para saber cómo se administraron los fondos de la institución en la presidencia actual. Además, habló sobre independencia del Foro a los poderes políticos, la morosidad judicial y la negativa a trasladar la Ciudad Judicial a la exbodega CAVIC.





- ¿A qué atribuye la victoria?



- Nuestro mensaje fue que queremos poner al Foro de Abogados en el lugar de respeto institucional y moral que perdió en los últimos años. Los abogados hemos estado ausentes en los grandes debates. No tuvimos opinión en la elección de magistrados, ni hemos tenido ningún tipo de posición respecto a cuestiones que van a afectar seriamente a los colegas y a la ciudadanía.



- ¿Esto es un mensaje contra la administración anterior, la de Alfredo Mergó?



- Sí. Además entendemos que hay que hacer un saneamiento del área administrativa financiera del Foro porque creemos que se han destinando recursos a cuestiones sociales y no a la defensa de la profesión.



- ¿Planea hacer una auditoría de las cuentas?



- Se ha convocado a una asamblea extraordinaria a los fines de aprobar un balance. Le vamos a pedir a los colegas que asistan a esa asamblea y no lo aprueben. Auditaremos para ver en qué usaron los fondos del Foro.



- En campaña se decía que la lista de Mergó estaba apoyada por el oficialismo local, por el PJ y también por el PRO. ¿Cree que ha sido así?



- Si ha ocurrido que hubo alguna indicación o sugerencia del Gobierno provincial o por algún partido político, cae en saco roto, porque los abogados han demostrado tener un celo en cuanto a mantener la autonomía de los poderes públicos. El éxito de nuestro triunfo está dado porque nosotros garantizamos esa independencia y la ajenidad a la incursión de los partidos políticos en el seno del Foro.



- Siendo del GEN ¿eso se cumple para usted?



- No, porque no es parte de la estrategia de nuestro partido ocupar espacios institucionales. Nosotros hacemos una clara diferencia entre lo que es lo partidario y lo institucional. Me va a tocar durante dos años representar a un colectivo que tiene un reconocimiento constitucional y eso me obliga a prestar atención a las políticas institucionales y no a las partidarias.



- ¿Qué va a pasar con la Caja Previsional?



- No nos resignamos a ver cómo accedemos a una jubilación de indigencia. Lo cierto es que la Caja es un problema de ingresos. Con una comunidad de 2.200 abogados, el ingreso de la Caja no puede garantizar jubilaciones dignas. Vamos a reconstruir el diálogo con la caja previsional de San Juan, relación que se ha destrozado por la última gestión.



- Un reclamo de los letrados es la morosidad judicial. ¿Hay algún proyecto por ese tema?



- Un ejemplo claro de esto es que Flagrancia. Cuando salió, los poderes públicos se concentraron para resolver un problema serio de inseguridad. Para eso revisaron la ley y establecieron la doble instancia y en un recurso de casación para que la Corte resuelva en 10 días. Esto significa que sí hay voluntad política de reducir los plazos procesales. Lo mismo tiene que existir para modificar los plazos y así hacerlos más accesibles a la sociedad.



- ¿Va a sostener la negativa de que se haga la Ciudad Judicial en la ex CAVIC?



- Uno de los argumentos del traslado fue que el Edificio 9 de Julio ya no era operativo, pero al poco tiempo nos enteramos que se va a trasladar un ministerio. Entonces no era un argumento real. Hay que hablar de una nueva circunscripción para el lado de Rawson, Pocito y Sarmiento. Se podría descentralizar y no concentrar todo en un solo lugar, eso sería un error.



- ¿Qué opina de la actual Corte de Justicia de San Juan?



- La Corte ha cumplido un ciclo, ya sea por una cuestión etaria o por una cuestión institucional. Tenemos miembros de la corte seriamente cuestionados. Si hay que elegir un nuevo cortista, vamos a pelear firmemente para que los que lleguen a la Corte sean profesionales de excelencia. Tienen que llegar los mejores.





Los números de la elección



Según los memoriosos, el comicio de ayer para elegir al presidente del Foro de Abogados fue uno de los más concurridos. En casos anteriores, el promedio rondó entre los 800 y 700 profesionales, pero ayer fueron 1.039 los que asistieron.



Después del cierre de la elección, a las 13, tres fueron las horas que se necesitaron para hacer el recuento definitivo.



Desde la Junta Electoral indicaron que la lista Nº 3, Foro Independiente, que encabezó Marcelo Arancibia , y que llevó a Renato López y a Teresa Peña como vocales al directorio, se alzó con la victoria con 442 votos de los 1.030 validos. Mientras que los postulantes de esa lista para el Tribunal de Disciplina, Daniel Ovalles, Federico Baistrocchi y Anatilde Alvo, lo hicieron con 426 de los 1.025 aprobados por la Junta.



Por otro lado, la lista de Alfredo Mergó, Unidos por el Foro, salió segunda con 340 sufragios a su favor. Fernando Castro, titular de la lista Nº 2, Defensa Activa, obtuvo 146 votos para el Directorio, mientras que Vanesa Laciar candidata de la lista Nº 4, Renovación y Defensa Profesional, consiguió 102 adhesiones.