Recuperación. La niña de 12 años estuvo en terapia intensiva y los padres recibían un cuadro médico durísimo. Sin embargo, la menor se recuperó, pero el abogado familiar señaló que tendrá secuelas.







El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, y su equipo legal recibirán una notificación en la que serán citados a sentarse en una mediación obligatoria por el caso de la niña arrollada por una movilidad municipal cuando sus ocupantes repartían golosinas en el día de Reyes Magos. Se trata del avance en la demanda que inició el abogado de la familia, Marcelo Arancibia, que en esa instancia preliminar pidió un resarcimiento de 10 millones de pesos. El vehículo pasó por encima del cuerpo de la menor, lo que le causó severas lesiones y puso en riesgo su vida. El profesional remarcó que la niña está en rehabilitación y que tendrá secuelas discapacitantes.



El monto planteado representa el resarcimiento por el daño material y psicológico que sufrió la víctima y resulta cuantioso, ya que significa el 10 por ciento de lo que 9 de Julio tiene presupuestado para este año en concepto de coparticipación. No obstante, es una cifra preliminar, a discutir en la etapa de mediación, sujeta a negociación y a la decisión de los familiares, instancia en la que puede haber o no acuerdo entre las partes. Y si no lo hubiera, en la presentación judicial de la demanda debe estar bien justificada y fundamentada. Frente a ese tipo de acciones por daños y perjuicios, los municipios acuden a la compañía de seguro que hayan contratado para hacerle frente a dicha responsabilidad civil, siempre y cuando se confirmare su existencia. Es de esperar que la comuna esté asegurada en ese rubro, aunque el dato no fue confirmado, ya que el jefe comunal no contestó los llamados de este medio.



La presentación fue realizada en enero y fuentes judiciales explicaron que, tras los pasos administrativos judiciales, en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, ya habilitaron al demandante para que notifique a los representantes del municipio a la instancia de mediación previa y obligatoria, cuya fecha y desarrollo deben establecer en el Centro de Mediación.



Todo se desencadenó el 6 de enero de este año en la plaza de Las Chacritas. Tres personas caracterizadas de Reyes Magos marchaban a caballo y eran escoltados por una camioneta de la comuna, desde la que arrojaban obsequios, según destacaron las fuentes. La niña de 12 años trató de alcanzar uno de los regalos y, aunque no se sabe cómo, terminó debajo del vehículo, que siguió su recorrido y le pasó por encima. La madre, Patricia Morales, había descripto, en base a lo que le habían informado los médicos, un cuadro dramático. "Tiene destruidos los pulmones, ninguno le funciona. Tiene reventada la vejiga, igual que la pelvis. Está inconsciente y su cuerpo funciona a través de las máquinas", había señalado la mujer consternada. Sin embargo, tras meses de terapia intensiva e intermedia e internación domiciliaria, la niña salió adelante, aunque Arancibia manifestó que está en rehabilitación y tendrá secuelas.



Por el daño material, moral y psicológico que le puede acarrear el hecho a la menor, el padre, Gregorio Sosa, entabló el primer paso de la demanda civil por daños y perjuicios, que es cumplir con la etapa de mediación. En esa instancia el municipio puede acudir a la compañía de seguros, si es que cuenta con la prestación, y se desatará la discusión por el resarcimiento económico. Si no se produce un acuerdo, se ingresará a la fase estrictamente judicial, en la que la magistrada deberá resolver el juicio.



Por otro lado, el caso disparó una investigación penal a cargo de la jueza Correccional Silvina Rosso de Balanza, quien, según fuentes judiciales, ya indagó al chofer Rolando Fernández, que se encuentra imputado como presunto autor del delito de lesiones culposas.



Resarcimiento



En la instancia civil se tiene en cuenta el daño ocasionado, físico y psicológico, a una persona por un determinado hecho y el resarcimiento económico.



Si se ingresa a la fase judicial y hay resolución en primera instancia, cualquiera de las partes puede apelar el fallo a etapas superiores para su revisión.



En sede penal



En el fuero penal, la Justicia busca al responsable de un hecho delictivo. En el caso de la nena, la mira está puesta en el chofer, quien está imputado por ser el presunto autor del delito de lesiones culposas, es decir, causadas por negligencia, imprudencia o inobservancia de los deberes a su cargo.

Proceso

Mediación

El reclamo civil ante el Estado (provincial o municipal) pasa por una instancia de mediación previa obligatoria. La misma se desarrolla en el Centro Judicial de Mediación y es la oportunidad para que las partes lleguen a un acuerdo.

Juicio

Si fracasa la mediación, el damnificado, con el asesoramiento de un abogado, plantea la demanda por daños y perjuicios en el Juzgado Contencioso Administrativo. En el escrito fundamenta los daños materiales, morales y psicológicos que ha sufrido.

Resolución

Tras la demanda, se produce la contestación y la causa se abre a prueba, donde las partes ofrecen los elementos probatorios que creen fundamentales. En el desarrollo del proceso puede darse una etapa de acuerdo. Si no, la jueza resuelve.