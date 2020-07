La modalidad de trabajo se denomina "comisión de servicios", que implica que un empleado de planta permanente de, por ejemplo, un determinado municipio preste funciones en otro organismo estatal y, aun así, dicha comuna le pague el salario. En la Capital existe tal régimen, pero el intendente Emilio Baistrocchi aseguró que no se va a aplicar más. De hecho, apenas asumió, le puso un límite de vida: el 31 de este mes. Desde enero, ya han regresado 60 trabajadores y sólo queda una tanda de 37. Esos casi 100 agentes municipales insumían unos 5 millones de pesos en sueldos por mes sin que cumplieran tareas en el municipio, por lo que el jefe departamental destacó que "va a ser una inversión laboral porque, en una situación como la actual, el esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos y quien cobra por la Capital deberá trabajar acá".

La medida salió a la luz cuando quedan 12 días para que se complete la vuelta de todas las personas en comisión. La modalidad ha estado cubierta de polémica por la sospecha permanente de que aquel funcionario que requería a alguien en comisión era con el fin de contenerlo bajo su ala y estaba la duda de si el trabajador realmente prestaba tareas. Baistrocchi resaltó que "quizás ha habido equivocaciones en el pasado de parte de dirigentes y partidos políticos y son las cosas que hay que ir mejorando. Esta decisión es la misma que tomamos en la Cámara de Diputados cuando Sergio Uñac era vicegobernador y yo me desempeñaba como secretario Legislativo".

De acuerdo a información que trascendió, empleados que se encontraban bajo ese régimen son Eduardo Rodríguez y Ángel Caballero. El primero es esposo de Graciela Caselles, presidente del bloquismo, mientras que el segundo es un estrecho colaborador de la diputada nacional. Otra persona que estaba en comisión era Moisés Lara, expresidente de la Junta Departamental del PJ de Rivadavia. Y en la lista también estaría Jorge Rosales, exministro de Desarrollo Humano de la primera gestión giojista. Las fuentes agregaron que la mayoría de los casi 100 trabajadores se encuentran afiliados al Sindicato Único Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y se ha detectado casos de personas que han estado 21 años fuera del municipio cobrando su salario mientras que los que menos tiempo llevan en comisión están en los cinco años.

Las comisiones en Capital se renuevan anualmente y Baistrocchi explicó que las prorrogaron hasta fin de mes porque debían ir conociendo la situación de los empleados, pero que, pasado el plazo, no entregarán ni una más. "Nos parece injusto para el municipal que trabaja acá y que hace que esto funcione. La medida obedece a un plan de readecuación, pero, a raíz del coronavirus, implica que tengamos personal bajo el grupo de riesgo, por lo que nos va a venir muy bien el regreso de esta gente para que trabaje", remarcó.

Al momento de asumir, las 97 personas en comisión representaban poco más del 10 por ciento de los 906 agentes de planta permanente, las que se encontraban en otros municipios y en la Legislatura. De los empleados bajo la modalidad en comisión, Baistrocchi dijo que, de los 60 que han vuelto, muchos han presentado licencias médicas, "lo que es raro porque en sus trabajos anteriores no lo habían hecho". Además, destacó que la mayoría pertenecen al escalafón administrativo, que prestarán tareas en la tramitación de expedientes y atención al público y que no debería haber ningún inconveniente, ya que "estas personas tienen que ponerse a disposición del municipio y no al revés".

READECUACIÓN

Baistrocchi contó que el fin de las comisiones de servicios forma parte del plan de readecuación y planificación que armó al asumir la gestión. Entre otras medidas se encuentra la regularización de las jubilaciones del personal, ya que la norma municipal establece que todo agente que cumpla con los requisitos de edad y de aportes debe retirarse, lo que no venía sucediendo. En ese marco, ya hay 22 personas que accedieron al beneficio jubilatorio. Además, el intendente señaló que 100 becarios que ganaban 7 mil pesos pasaron a ser contratados con un haber de 15 mil pesos.

El jefe comunal también hizo un recorte en el gasto político, ya que redujo en un 20 por ciento los cargos y logró un ahorro de 36 millones de pesos al año. El Concejo Deliberante fue en la misma sintonía y el ahorro fue de poco más de 11 millones de pesos.



Destinos

Las 97 personas que cobran su sueldo por la municipalidad de la Capital se encontraban en comisión en comunas como Rawson, Chimbas, Jáchal, Pocito, Angaco y Santa Lucía.

También había un grupo importante anotado en la Cámara de Diputados.



Salud

Los empleados que han regresado han planteado licencias médicas, las que han sido auditadas por profesionales del municipio capitalino. Además, hay trabajadores que han hecho uso del permiso por estar comprendidos dentro de los grupos de riesgo por el Covid-19.