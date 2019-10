Explotación. Las máquinas de gran porte trabajan en la explotación de la principal mina de oro. Bristow dijo que quiere que vuelva a ser de clase mundial.

Frente a los operarios de Veladero, el CEO de Barrick, Mark Bristow, fue muy claro al señalar que "tenemos que bajar los costos de producción un 20 por ciento", por lo que "debemos asegurarnos de no gastar ni un solo peso de más". Las palabras de la máxima autoridad de la compañía a nivel mundial refleja uno de los objetivos a cumplir de cara al 2020 con el fin de extender la vida útil de la mina, con la posibilidad que sea hasta 2030. La reducción no apuntará a los puestos de trabajo, ya que la mano de obra requerida será de unas 900 personas desde esta fecha hasta abril, según manifestó. Luego, el empresario destacó en conferencia de prensa que se traerá una línea eléctrica desde Pascua, lo que permitirá reducir el consumo de energía, y se hará una pista de aterrizaje para que la gerencia de la mina tenga más presencia "en terreno".



Las definiciones de Bristow se dieron en el marco de una recorrida que hizo ayer en Veladero y Lama, en la que estuvo presente DIARIO DE CUYO. El CEO dio a conocer que el objetivo es lograr que la primera de las minas (que a su vez es la principal que explota oro en la provincia) vuelva a ser un proyecto de clase mundial. Esto es, que tenga una producción anual de oro de más de 500 mil onzas. El emprendimiento logró esa marca en 2018 y espera cumplirla este año.

Valle. Los periodistas recorrieron la fase 6 del Valle de Lixiviación, lugar donde se separa el mineral de la roca. La empresa terminará invirtiendo 145,5 millones de dólares.

En rueda de prensa, Bristow brindó detalles del panorama para los próximos años, antes de recorrer Lama. Frente a los periodistas, el CEO indicó que la empresa está invirtiendo en exploración y perforación para determinar cómo puede seguir expandiéndose la mina. "La inversión fue de 14 millones de dólares sólo este año", graficó. Una posibilidad que tiró es sumar el yacimiento Penélope (originalmente de Pascua Lama) a la producción de Veladero. Ese estudio y los resultados del resto de las exploraciones y perforaciones estarán listos a mediados del próximo año, cuya inversión estará en el orden de los 34 millones de dólares. En abril quedará habilitada la pista de aterrizaje, que demandará un desembolso de 6,6 millones de dólares. "Necesitamos a la gente en Veladero, no en San Juan, para tener el control gerencial en la mina". Por otro lado, la fase 6 del Valle de Lixiviación costará 145,5 millones de dólares, zona que recorrieron los periodistas. Sobre la línea eléctrica, indicó que "el estudio que estamos haciendo nos ha dicho que debemos extender la línea desde Pascua hasta Lama y de ahí a Veladero. Introducir corriente desde Chile es más barato que el diesel".



De cumplir esos objetivos, Bristow fue categórico al resaltar que "podemos extender la mina hasta 2030. Lo crítico es que, hasta el momento, Veladero ha sido explotado por los costos y sus contratos. No ha sido un proyecto disciplinado". Según el CEO, si se bajan los costos, se extiende la vida útil de la mina. Para lograr reducir dichos gastos, la firma ya analizó más del 50 por ciento de los contratos, aunque aclaró que la "racionalización" en los puestos "pasó el año pasado" y que "no va a haber más".



El empresario no le escapó al tema político de coyuntura. Dijo que le cree al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuando dice que va a apostar por la minería. Además, destacó que un equipo de Barrick ya se reunió con el presidenciable para trabajar coordinadamente porque "compartimos la misma visión". Según el CEO, está demostrado que Veladero ha aportado recursos genuinos al país, fondos que ahora son muy necesarios para la economía argentina.

Con operarios



El domingo en la noche, Bristow se reunió con los operarios de la mina, a quienes les dijo que "Veladero está de vuelta. A finales de 2018, las personas estaban preocupadas por el futuro de esta mina y aquí estamos 10 meses después, habiendo combatido y mejorado nuestros planes". Además, les pidió eficiencia.

Mark Bristow

"Estamos muy cómodos con la nueva ley de Glaciares porque es bastante clara. Vamos a trabajar dentro de ella, ya que es parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Esta legislación argentina no tiene impacto directo en Veladero, no afecta al proyecto".

"La alianza con la empresa Shandong va a continuar. Ellos se unieron a Veladero en una época de crisis y son unos socios fuertes del país y del Estado. El acuerdo ha sido muy beneficioso para la provincia porque pueden exportar otros productos fuera de la minería".

"Pascua Lama es un activo para Veladero. Creemos que nuestros socios deben entender el negocio rentable que significa para nosotros. Tenemos proyectos en Chile y Perú, pero Argentina sigue siendo el más atractivo. Hay un equipo muy fuerte en exploración trabajando en esos países".

Fotos: Marcos Uriza