Único. El Hotel Del Bono Park fue construido por la empresa IVISA e inaugurado en 2008. La estructura contempló la instalación de un casino, que comenzó a funcionar un año antes de la inauguración.

Un hotel de estilo urbano y más cercano al microcentro que el actual Del Bono Park, que está a sólo 2,8 km de la plaza 25 de Mayo. Así será el próximo hotel 5 estrellas que la firma IVISA construirá en San Juan. La compañía tiene en estudio tres predios y la definición dónde se ejecutará se conocerá dentro de diez días, según confirmó el gerente Darío Rosenzvit. El acuerdo entre el Ejecutivo y la firma que maneja el juego en la provincia también contempla la renovación del complejo La Laja, en Albardón. Para ese proyecto, IVISA tiene pensado construir unas 15 cabañas de primera calidad, con capacidad entre 4 y 6 personas, además de poner en funciones los baños termales. La inversión privada en ambas iniciativas alcanza los 18 millones de dólares, según el empresario.



Sobre el hotel capitalino, Rosenzvit explicó que, al no tener definida la locación, "hasta el momento no está cerrado cómo será la estructura", pero si dió algunos detalles, como que los tres terrenos que están en vista se encuentran más cerca del microcentro que el actual emprendimiento que tiene la firma. Así, el gerente dijo que el futuro alojamiento "será de estilo urbano, no tendrá jardines exteriores como el Del Bono Park". Para graficar la iniciativa, comparó al actual complejo Arenas Maipú de Mendoza con el Sheraton de la vecina provincia, dos hoteles de cinco estrellas pero de diferentes características. Por otro lado, sostuvo que ninguno de los inmuebles vistos pertenece al Estado y que uno de los ellos daría la posibilidad de construir locales comerciales, lo que sumaría relevancia al hotel.



El acuerdo con el Gobierno, que fue aprobado por mayoría por la Cámara de Diputados, es "bastante estricto sobre cómo deberá ser el hotel", dijo el gerente. Tendrá 201 plazas en cinco mil metros cuadrados cubiertos con al menos 100 habitaciones. Así, hizo un cálculo sobre la inversión mínima necesaria y explicó que "la construcción de un hotel de cinco estrellas asciende hoy a 2.500 dólares el metro cuadrado, por lo que el total llegará a unos 12,5 millones de dólares o más". Al tratarse de un edificio de categoría, tendrá todo lo que indica la ley nacional de hotelería para calificar como uno de 5 estrellas, esto es, salas de conferencias, spa, piscina y restaurante, pero no tendrá casino.



Rosenzvit recordó que desde hace al menos tres años que el Ejecutivo viene trabajando para tener otro hotel de relevancia para poder sumar plazas con el fin de alojar al turismo de eventos, el cual ha crecido en un 300 por ciento en dos años (Ver recuadro). Incluso, confirmó que la gestión uñaquista les hizo la propuesta a varias firmas hoteleras, incluido ellos. Tras las distintas tratativas que encaró el Gobierno, entre las que se incluyeron el llamado a licitación para la ejecución de un hotel y la promoción de inversión turística, IVISA presentó una propuesta. El Ejecutivo la aceptó y le pidió que además ponga en valor el complejo de La Laja, a lo que la firma accedió. Por las dos propuestas, la empresa obtuvo la prórroga de diez años del contrato del manejo de los casinos y el control de las apuestas en la provincia, esto es, hasta 2039.



Sobre La Laja, Rosenzvit dijo que "será una propuesta hotelera, a lo que se sumará la puesta en condiciones de piletas termales". Además, indicó que "tenemos pensado construir unidades más familiares, estilo cabañas, como las Del Bono Beach". Dijo que "en principio serían 15 unidades familiares para 4 y 6 personas", lo que hace una capacidad mínima para 60 personas.

"En los próximos diez días vamos a definir el lugar en donde se va a construir el hotel" DARÍO ROSENZVIT - Gerente General de IVISA

Turismo de reuniones

La ministra Claudia Grynszpan indicó que el turismo de reuniones en San Juan ha crecido un 300 por ciento entre 2016 y 2018 y que ese sector está demandando "una locación en la Capital y de alta gama".



Además explicó que la provincia pasó de tener 70 eventos hace dos años a 284 y que, a su vez, "se han perdido congresos por no tener más plaza hotelera bien ubicada, de 4 a 5 estrellas".



Grynszpan dijo que desde los congresos de médicos, dermatólogos, terapistas y eventos internacionales le vienen pidiendo a San Juan un total de 500 plazas de 4 a 5 estrellas y "hoy no las tenemos".



En esa línea sostuvo que la provincia "tiene potencial para crecer en un mercado en el que la va muy bien". Se trata de un perfil de turista especializado "que gasta muy bien, hasta cuatro veces más de lo que gasta un turista promedio. Tenemos que pensar en esto", sostuvo la titular de la cartera de Turismo.



Además, dijo que sumar otro hotel "no necesariamente indica que tenemos que instalar otro casino" y que "el objetivo no es saturar con edificios cuyos proyectos no sean sustentables".



Fondos

880 Son los millones de pesos que el turismo de eventos dejó en San Juan sólo en 2018. La cantidad de congresos creció un 300% en dos años. Unos 10 eventos no llegaron por no contar con otro hotel 5 estrellas.